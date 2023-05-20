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Gündem Savcı Sayan için flaş açıklama
Gündem

Savcı Sayan için flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-20 22:03:00 -
Savcı Sayan için flaş açıklama

Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan eski Ağrı Belediye Başkanı ve AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Genel seçimlerde AK Parti İzmir milletvekili adayı olan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, önceki akşam Aydın’da kalp krizi geçirdi.

Krizin ardından ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Sayan’dan iyi haber geldi. ADÜ’de tedavisi süren Sayan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, AK Parti Efeler İlçe Teşkilatı da “geçmiş olsun” ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Oğuz Kendirlioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, sosyal medya üzerinden paylaşımında “Yönetim kurulu üyelerimiz ile geçirdiği kalp krizi sonucu, Adnan Menderes Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören Savcı Sayan’a geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk” ifadelerine yer verdi.

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