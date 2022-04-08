Savcı Sayan hedef alınan Ağrı'daki sahur yemeğinin faturasını paylaştı! 'Sizin tükettiğiniz viskinin parası ile...'

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AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları'nın düzenlemiş olduğu sahur organizasyonu sosyal medyada "şatafatlı" olduğu iddiası ile hedef gösterildi.

CHP'li trollerin organizasyonu hedef almasına öfkelenen Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan düzenlenen etkinliğin faturasını paylaştı. Bir birim kahvaltının 27 liraya alındığı faturaya göre 700 kişilik kahvaltılığa 21 bin lira ödendiği gözlendi.

'CHP'nin Antalya kampında içilen viskinin parası ile binlerce kahvaltılık alınır'

Faturayı paylaşan Savcı Sayan, "Bu fatura mı yüksek, Kılıçdaroğlu’nun otel faturası mı? Bu faturamı yüksek, İmamoğlunun balık faturası mı? Haydi vicdani yorum yapın. Yoksa 30 liralık kahvaltıyı Ağrılı gençlere çok mu gördünüz?" ifadelerini kullandı.

Ardından bir video mesaj paylaşan Sayan, "Kürt gençlerine sadece cezaevini ve dağları layık görenler, gençlerin sahur programında birlikte kahvaltı yapıp kendi müzikleriyle eğlenmelerini çok görmüşler.. 21.000TL olan kahvaltı maliyeti KK’nın kaldığı otel odasının kaçta kaçına tekabül ediyor, vicdanınıza bırakıyorum. CHP'nin Antalya kampında içilen viskinin parası ile binlerce kahvaltılık alınır." dedi.