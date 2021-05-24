Savcı Sayan: Eğer Erdoğan giderse Suriye gibi olacağız!

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dün gece Habertürk'te Kübra Par’ın konuğu oldu.

Gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan Sayan, Kübra Par'ın da sorularına yanıt verdi.

Türkiye'de çözüm sürecine ilişkin konuşan Sayan, Millet İttifakı'nın HDP ile iş birliği yapıp Kürtlerin oyunu almaya çalıştığını belirterek "Biz PKK ile HDP ile masaya oturmayız. Bizim gözümüzde onlar Kürtleri temsil etmiyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başından gitmesi halinde ülkenin Suriye'ye döneceğini de söyleyen Sayan, konuşmasında şu ,ifadelere yer verdi;

"İktidar kimsenin umrunda değil..."

Bakın daha iyi bir lider gelebilir ben çok şey değilim; bugünkü şartlarda konuşuyorum. Sayın Erdoğan bu ülkenin başından gitsin... Bakın iddialı bir şey konuşuyorum. Bunu kayıt altına alın. Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız. Amaç da bunun üzerine kurulmuş. İktidar kimsenin umrunda değil. Cumhurbaşkanı seçip seçmemek bütün bunlar işin oyunu.

Birileri CHP'yi patner olarak seçip Erdoğan'ı yıpratmak istedi

2010'da CHP'ye operasyon yapılması ile Erdoğan paralel yapının farkına vardı. Aslında ikisi berabere yapıldı. CHP'ye operasyonla Tayyip Erdoğan'ın paralel yapıyı anlaması aynı tarihe geliyor. Çünkü birileri CHP'yi patner olarak seçip Erdoğan'ı da yıpratıp Türkiye'yi Suriye'ye benzetmeye çalışacaklardı.

Amaç Erdoğan'ı gönderip Türkiye'yi Suriye'ye çevirmekti

Ama Allah'ın da bir hesabı vardı. Allah Erdoğan'a yardım etti. 15 Temmuz, MİT kumpası bunların hepsi birer oyun. Bunu bir partili olarak söylemiyorum bir vatandaş olarak söylüyorum. Amaç Erdoğan'ı gönderip Türkiye'yi Suriye'ye çevirmektir. Bir Kürt olarak söylüyorum; en büyük ızdırabı Türkler çekecektir"