Savcı Sayan ‘Çocuklarımızın sağlığı için’ dedi ve teklif etti: CHP'lilere yönelik bu sistem yapılsın

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yeniakit.com.tr canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Başkan Savcı Sayan, Türkiye gündemi ve Ağrı'daki son gelişmelerle ilgili olarak çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

İşte Savcı Sayan'ın açıklamalarından satırbaşları:

O kadar mal varlıklarına rağmen ABD'lilerin maske üretmeye güçleri yetmedi. Paraları olmasına rağmen maske, tıbbi ekipman bulamadılar. Biz kimsenin ırkına, milletine bakmadan bu yardımı yapıyoruz. Siz burada 2 bin TL'ye maske üreten kızlarımızın ürettiği maskeye muhtaçsınız. Siz de Nuh tufanından kurtarılanların torunusunuz. Yani Trump ve ABD'liler de bir bakıma Ağrılıdır. Gelin şehrimizi ziyaret edin. Göndereceğimiz ekipmanın yanına Kuran-ı Kerim'de koyacaktık. Sonra 'Bu durumdan faydalanıyorlar mı?' diye düşünülür diye vazgeçtik.

Engin Özkoç'u veterinerlere ilettim

Engin Özkoç'u veterinerlerimize ilettim. Onlar onunla ilgilenecek. Kuran-ı Kerim ayetlerine laf eden adamlar benle niye ilgileniyorlar? Bizim onlarla yaşamımızın dışında inanç düşüncelerimiz de farklı. Merhametimiz farklı.

10 bin aileye bedava ekmek dağıtıyoruz

Kimse artık terör diyerek Ağrı'dan gitmiyor. 10 bin aileye bedava ekmek dağıtıyoruz. İlde çok büyük değişiklikler var. 5 yılda Ağrı'yı Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız. Tek bir insan Hz. Nuh'u ziyaret etmeye gelmiyor. Benim bir projem var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Turizm Bakanımızı da belirtim. Şöyle anlatayım: 'Ağrı Dağı'nda Nuh'un gemisini yapacağız. İşte ünlü isimler orada bir nevi etler pişirecek. İshak Paşa Sarayı var. Kaplıcalar var. Otelinize dönerken balık yiyebileceğiniz yerler var. Kayak yerleri var. Nuh'un Gemisi'ni dolaştınız gittiniz' Bu Türkiye için mükemmel bir proje olacaktır. Milyonlar ülkemize girecektir. Hollanda, Konya kadar yer. Dünyaya peynir dağıtıyor. Biz niye bunu yapmayalım? Burada daha ucuz pazar var. İkinci köprü yapılmayacaktı. Çünkü köprüden geçecek insanları engelleyecektin. Üçü yaptın, dördü yapmayacaktın. İstanbul'a bu kadar konut yapılmayacaktı. Doğu'ya yapılıp, İstanbul'dan oraya göç sağlamamız lazımdı. Batılı ülkeler bize artık topla tüfekle saldırmıyor. Gençliğimizle, ticaretimizle saldırıyorlar. Lady Gaga gençliği oluşturmak isteniyor. Daha önce üreticilik yapanlar şimdi tefecilik yapıyor. Ticaret ve gençlik bittiğinde aile de biter.

Gaz firmalarını insan olmaya davet ediyorum

Gaz firmalarına da tepki gösteriyorum. 'Bu süreçte doğalgaz faturalarının ortalaması alınacak' dendi. Kışın en sert zamandan gelen daha sert bir fatura gelmiş. Bu kadar dünya malına tamah edilmez. Ortalama hesaplansa bu gelmez. Süreci fırsata çevirdiler. Bunu yapanları insan olmaya davet ediyorum.

CHP'lilere yönelik bir sistem geliştirilsin

Diyanet İşleri Başkanı'nın bahsettiği ayeti ayrıştrıcı olarak görüyorlar. Peki CHP mi birleştirici? Eşcinselliği normalleştiriyorlar. Toplumun geleceği açısından bu çok önemlidir. Yeni üretilen televizyonlarda, CHP haberlerine karşı güvenlik önlemi alınsın. Şifre koruyucu koysunlar. Böylelikle ahlaksızlığın önüne geçeriz. Çünkü bu başka türlü olmuyor. Eşcinsellere özgürlük varsa bizim de böyle bir özgürlüğümüz olsun. Çocuklarımızın sağlığı için CHP'li milletvekilleri ve sözcüleri açıklamalarda bulunurken bipleyen bir sistem geliştirilsin. Buradan sesleniyorum.

Ağrı'da 160 bin kişi yazılım eğitimi görüyor

Ağrı yakın zamanda yazılımcıların vadisi olacak. Çalışmalarımız da sürüyor. Şu an Ağrı'da 160 bin kişi yazılım eğitimi görüyor.