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Savcı Sayan bombaladı! Skandal manşete büyük tepki

Cumhuriyet Gazetesi, Ağrı Belediye'sinde resmi nikahla birlikte dini nikah hizmetinin de sunulmasını, 'İlk icraat dini nikah' başlığıyla manşete taşıyınca, yeni Belediye Başkanı Savcı Sayan ve vatandaşların sosyal medya üzerinden tepkisi büyük oldu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
Savcı Sayan bombaladı! Skandal manşete büyük tepki

Cumhuriyet Gazetesi, Ağrı Belediyesi'nin vatandaşların sunduğu dini nikah hizmetini aşağılayıcı bir tavırla manşete almasına tepkiler çığ gibi büyüdü.

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin aldığı Ağrı Belediyesi'nde dini nikah ve resmi nikah birlikte kıyılmaya başlandı. Uygulanma, nikah görüntülerinin paylaşıldığı Ağrı Belediyesi ait sosyal medya hesaplarından, "Ağrı Belediyesi'nden Yeni Uygulama; Dini ve Resmi Nikah Birlikte Kıyılabilecek" diye duyuruldu.

Yeni dönemin ilk dini ve resmi nikahı birlikte kıyılan çifti Fatma ve Rojhat oldu. İlk olarak imam tarafından dini nikahları kıyılan çiftin resmi nikahı da Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan tarafından kıyıldı.

"Cumhuriyet'in zoruna gitmiş"

Ağrı Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu hizmeti itibarsızlaştırmak adına manşetine taşıyan Cumhuriyet Gazetesi 'İlk icraat dini nikah' başlığını attı. Bu duruma Savcı Sayan ve vatandaşlar ise sosyal medyadan tepki gösterdi. Sayan, Twitter hesabından, "Dinimizin gereğini yapmamız Cumhuriyet’in bayağı zoruna gitmiş...Merak etme Cumhuriyet; Papaz isteyen yurttaşımız olursa gereğini yaparız... Biz herkesin belediyesiyiz....Üstelik dini nikahı kıyan da Fetö imamı değil, belediyemizin imamı...." açıklamasında bulundu.

Vatandaşlardan cumhuriyet gazetesine büyük tepki

Cumhuriyet Gazetesi'in yapmış olduğu habere vatandaşlardan da büyük bir tepki yükseldi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:54
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