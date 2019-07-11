Savcı Mehmet Selim Kiraz davasında flaş karar Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında, iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar çıktı. 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıntılar geliyor...

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