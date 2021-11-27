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Siyaset Savcı Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlerin sözcülüğünü yapmıştı! Bakan Soylu'yu tehdit etti
Siyaset

Savcı Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlerin sözcülüğünü yapmıştı! Bakan Soylu'yu tehdit etti

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı katleden DHKP-C'li teröristlerin sözcüsü Ahmet Şık, bir firari mafya elebaşısının sözlerinden güç alarak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:14:00 - 2021-11-27 18:19:51
Savcı Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlerin sözcülüğünü yapmıştı! Bakan Soylu'yu tehdit etti

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Silivri'de muhtarlarla buluşarak Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teröristlerin sözcüsünden İçişleri Bakanı Soylu'ya tehdit!

Bakan Soylu'nun, Oğuz Aral Sergi Salonu’nda gerçekleşen toplantıdan sonra çektirdiği hatıra fotoğraflarını Twitter hesabından paylaşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, kendi geçmişine bakmadan, bir firari mafya elebaşısının sözlerinden güç alarak, Süleyman Soylu'yu tehdit etti.

TİP'li Ahmet Şık, DHKP-C'li alçakların Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit etmesinden sonra, teröristlerin sözcülüğüne soyunmuştu.

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