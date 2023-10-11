Savaştan kaçan İsrailliler Türkiye’ye akın ediyor! Neredesin Ümit Özdağ?

Buğra Kardan İstanbul

Tel Aviv’den kalkan uçaklar art arda Antalya’ya iniyor. Gemilerle de binlerce İsrailli Alanya’ya geliyor. Suriyeli göçmenleri sırf Arap oldukları için hedef alan başta Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olmak üzere zillet tayfasının Ukraynalılara ve İsraillilere laf etmemesi, “Sığınmacılar arasında da ırkçılık yapıyorlar” yorumlarına yol açtı.

Bunların dertleri İslâm'la

Konuya ilişkin Akit’e konuşan yazar Tayyar Tercan, şunları söyledi: “Bizde mülteci düşmanı olarak görülen adamların dertleri İslam’la. Onlar için kapımıza gelen mülteci Müslüman olduğunda sorun ama Hristiyan ya da Batılı olduğunda sorun değil. Suriyelilere saldıranlar mülteci düşmanı, ırkçı maskesi takıyorlar. Malcolm X’in de dediği gibi bunlar ‘İslam’a sövmenin hürriyetini arıyor’lar. Bunun dışında bir şey savunamazlar, efendileri izin vermez. Bunlar çok da cahiller. Kemalist ya da Batıcı görünmeye çalışıyorlar ancak kültürleri ve birikimleri yok. Kemalist tedrisattan geçmişler. Öğrendikleri 3-5 klişeyle ilerliyorlar. ‘Araplar bizi arkadan vurdu’ anlayışıyla gidiyorlar. Bunlar dönmeler, provokatörler. Vakti zamanında Kürtçe konuşanlara saldırıyorlardı. Kürt düşmanlığı yapıyorlardı. Kürt temsilciliğine oynayan HDP’yle efendileri anlaşınca Müslüman Suriyelileri, garibanları hedef almaya başladılar. Bunlar Batı’nın operasyon aparatlarıdır. Vazifelerini yerine getiriyorlar. Fitne fesat çıkarmaya çalışıyorlar. Türkiye’de güçlü bir Yahudi lobisi var. İsrail hezimete uğrayınca devreye giren bu lobinin adamları işe koyuldular. Maske takanlar da maskelerini çıkardılar. İsrail’i canhıraş savunma moduna geçtiler. Dertleri Müslümanlarla. Ruslara, Ukraynalılara, İsraillilere laf edemezler. Akdeniz bölgesinde kendi belediyelerinin olduğu kentlerde İngiliz, Alman köyleri var. Hiç laf attıklarını gördünüz mü? Amaçları İslam’a düşmanlık etmek, toplumda nefret tohumları ekerek ülkemizi sıkıntıya sokmak.”

Bunların fikirleri arızalı

Araştırmacı Tarihçi İsmail Öz de, şöyle konuştu: “Ümit Özdağ ve arkadaşlarının fikirlerinin karşılığı yok. Onların kafaları arızalı. Bunların dertleri Suriyeliler değil. Birilerini ötekileştirmeye alışmışlar. Özdağ da göçmen. Suriyeli ya da Arap düşmanlığı yapanlar da. Ortada tuhaf bir durum var. Edward Said’in kitabında anlatıldığı gibi konuk, konuktan hazzetmiyor. Emin olun Suriyeli göçmenleri onurlu şekilde ülkelerine yollasak dahi bu defa dönüp Kürtlerle uğraşmaya başlayacaklar. Mutlaka öteki birilerini bulurlar. Ancak bu arızalı kafa toplumun ana damarında karşılık bulamıyor, bulamayacak inşallah. Diğer yandan Araplarla ilgili icat edilmiş tarih metodolojisi var. Müfredata sokulan yalan yanlış cümlelerle, fikirlerle toplumun kafasında bir düşmanlık oluşturuldu. Olayda rolü olanların kimler olduğuna bakılmadı. Araplar içinde farklı inançları, dünya görüşleri bulunanların olduğu görmezden gelindi. Zaten Osmanlı’ya yanlış yapanlar da Batı uşağı Arap diktatörlerdi. Bu iyi araştırılmalı ona göre yorum yapılmalı. Öyle atıp tutmakla olmuyor.”

Kin ve nefretten yargılanmalı

Yazar Mehmet Fırat, ise şunları kaydetti: “Maalesef Türkiye’de yabancılardan çok yabancılaşmış adamlar var. Bunların kimi siyasette, medyada akademide, kimi bürokraside. Ümit Özdağ da böyle biri. Söylemleri ırkçı, faşist. Burada kanser mikrobu gibi bünyeyi hasta eden bir durum var. Daha önce Suriyeli mültecilerle alakalı konuşmaları ve eylemleri yüzünden onlarca mülteci öldü, birçoğu yaralandı. Bu noktada Selahattin Demirtaş’ın başına gelenlerin Ümit Özdağ’ın da başına gelmesi ve halkı kin, nefret söylemleriyle düşmanlığa sevk etmekten yargılanması gerekir. Güya ülkesini korumak ve yabancı düşmanlığı adına bunu yapıyor ama iş öyle değil. Bunun derdi Müslümanlarla. Ülkemize gelen Rus ve Ukraynalı mülteciye sesi çıkmaz ama Müslümanlara açar çenesini, yumar gözünü. Yahudi’den çok Yahudi olan bu ve benzerleri yine İslam’a nefret kustular. Yıllardan beri zulüm ve vahşet sergileyen terörist Israil’e tek laf edemeyen bu zihniyet, Hamas’ın şanlı taarruzu karşısında hemen hümanist oldular hatta İsrail’i savunan açıklamalar yaptılar. Ümit Özdağ, ‘Yahudi sığınmacı istemiyorum’ diyebildi mi? Asla. Çünkü onun derdi Müslümanlarla.”

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