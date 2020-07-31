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Aktüel

Savaşta yakınlarını kaybeden Suriyeli gazeteci, acı dolu günleri unutmak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-07-31 14:06:23 -
Savaşta yakınlarını kaybeden Suriyeli gazeteci, acı dolu günleri unutmak istiyor

HATAY (AA) - Ülkesindeki iç savaşta çok sayıda yakınını kaybeden Suriyeli gazeteci Abdurrazzak Fadl, ailesiyle sığındığı Türkiye'de, acı dolu günlerini unutmak istiyor.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin 2014 yılında İdlib'e saldırıları nedeniyle ailesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelen 3 çocuk babası Fadl, yaşamını burada sürdürüyor.

Gazeteci Abdurrazzak Fadl (31), AA muhabirine, ailesiyle can güvenliği için Hatay'a sığındığını anlattı.

Suriye'nin farklı noktalarında savaş öncesi ve sonrası gazetecilik yaptığını kaydeden Fadl, bir yandan yaşadıklarını unutmaya çalışırken diğer taraftan ülkesindeki acıları duyurmak için var gücüyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Savaş öncesinde de sonrasında da halkın yanında yer aldığını ifade eden Fadl, şöyle konuştu:

''10 yılı aşkın süreyle gazetecilik yaptım. İç savaş nedeniyle rejimin saldırıları ailemi de parçaladı. Farklı zamanlardaki saldırılarda 35 yakınımı kaybettim. Üzüntümüz çok büyük. Ülkemizde yerlerinden edilmişlerin vatanlarına dönmelerini ve tutuklu olanların da bir an önce özgürlüklerine kavuşmalarını ümit ediyorum.''

Fadl, tek dileğinin Suriye'de savaşın bir an önce bitmesi olduğunu kaydetti.


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