  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Hindistan'dan Çin'e karşı yeni hamle

Geçtiğimiz günlerde savaşın eşiğine gelen Hindistan ve Çin arasında yaşanan sınır gerilimi devam ediyor. Hindistan bölgede yaşanan son gelişmeler sonrası Çin sınırını hafif tanklarla takviye etmeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 22:07:00 -
Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Hindistan'dan Çin'e karşı yeni hamle

Hindistan ile Çin arasındaki 3 bin 488 kilometrelik sınır anlaşmazlığı, derinleşerek sürüyor. Bu sebeple iki ülke 1962 yılında işi çatışmaya kadar götürmüş; 1993'te imzalanan “Hindistan-Çin Sınır Alanlarındaki Fiili Kontrol Hattı Boyunca Barış ve Huzurun Korunması Anlaşması” ile temel çerçeve belirlenmişti. Anlaşmazlığa, "Anlaşma" da çare olmadı ve son dönemde gerginlik yine arttı.

Çin’e ait kamufle edilmiş ZTQ105/ TİP 15 hafif tanklarının Ladakh'ta sınıra yakın bölgelere konuşlandırdığına ilişkin uydu görüntüleri olduğu iddiasını Hindistan doğruladı. Hindistan’ın da bu duruma karşılık olarak hafif tank tedariğine gideceği ve bunları sınır bölgesinde, dağlık alanlarda konuşlandırmayı planladığı belirtiliyor.

Bu durumu teyit eden gelişme ise Hindistan hükûmetinin "acil hafif tank tedariği için" onay vermesi. Yeni Delhi, kara kuvvetlerinin ihtiyacını karşılayacak, dağlık bölgede manevra ve harekât kabiliyeti yüksek çözüm olarak havadan nakledilmesi planlanan hafif tankları envantere katmak için harekete geçti.

Tedariğin yurt dışı alım yoluyla yapılacağına dair çeşitli bilgiler var ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

c4defence

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyup

Her ne kadar savaş hoş olmasada bu müslümanları sürekli katleden putperest putçu çin ve Hindistanın savaşmalarını ve ikisininde belasını bulup yok olmasını çok isterdim.
  • Yanıtla
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı