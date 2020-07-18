Savaşın eşiğine gelmişlerdi... Hindistan'dan Çin'e karşı yeni hamle

Hindistan ile Çin arasındaki 3 bin 488 kilometrelik sınır anlaşmazlığı, derinleşerek sürüyor. Bu sebeple iki ülke 1962 yılında işi çatışmaya kadar götürmüş; 1993'te imzalanan “Hindistan-Çin Sınır Alanlarındaki Fiili Kontrol Hattı Boyunca Barış ve Huzurun Korunması Anlaşması” ile temel çerçeve belirlenmişti. Anlaşmazlığa, "Anlaşma" da çare olmadı ve son dönemde gerginlik yine arttı.

Çin’e ait kamufle edilmiş ZTQ105/ TİP 15 hafif tanklarının Ladakh'ta sınıra yakın bölgelere konuşlandırdığına ilişkin uydu görüntüleri olduğu iddiasını Hindistan doğruladı. Hindistan’ın da bu duruma karşılık olarak hafif tank tedariğine gideceği ve bunları sınır bölgesinde, dağlık alanlarda konuşlandırmayı planladığı belirtiliyor.

Bu durumu teyit eden gelişme ise Hindistan hükûmetinin "acil hafif tank tedariği için" onay vermesi. Yeni Delhi, kara kuvvetlerinin ihtiyacını karşılayacak, dağlık bölgede manevra ve harekât kabiliyeti yüksek çözüm olarak havadan nakledilmesi planlanan hafif tankları envantere katmak için harekete geçti.

Tedariğin yurt dışı alım yoluyla yapılacağına dair çeşitli bilgiler var ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

c4defence