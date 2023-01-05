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Savaşın dozu artacak! Almanya'dan Ukrayna kararı

ABD'nin Ukrayna'ya Patriot hava sistemi vermesinden sonra, Almanya da bu ülkeye Patriot vereceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 22:48:00 -
Savaşın dozu artacak! Almanya'dan Ukrayna kararı

Yaklaşık bir yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında tansiyon giderk tırmanıyor. ABD'nin Ukrayna'ya Patriot verme kararından sonra Almanya da aynı kararı aldı.

Son saldırıda 400 Rus askeri öldü iddiası

Kararların savaşta Ukrayna'nın elini güçlendirmesi bekleniyor. Batı'nın silah desteğini alan Ukrayna geçtiğimiz günlerde düzenlediği saldırıda 400 Rus askerini öldürdüğünü iddia etmişti. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıyı doğrularken ölü sayısını 83 olarak açıkladı.

Kaynak: AA-Yeni Akit

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