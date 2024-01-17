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Gündem Savaşın başından bu yana bir ilk: İsrail'den Hamas itirafı
Gündem

Savaşın başından bu yana bir ilk: İsrail'den Hamas itirafı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 07:25:00 -
Savaşın başından bu yana bir ilk: İsrail'den Hamas itirafı

Ulusal Birlik Partisi Bakanı Gideon Sa'ar, Hamas'ın bölgedeki hakimiyetine dikkat çekerek alternatif bir güç olmadığını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Bakanı Gideon Sa'ar'dan itiraf gibi bir Hamas açıklaması geldi. Al Jazeera'da yer alan habere göre, Sa'ar İsrail'in saldırılarına rağmen Hamas'ın Gazze'deki kontrolünün devam etmesinin, şu anda Hamas'ın bu bölge üzerindeki yönetimine uygulanabilir bir alternatif olmadığını gösterdiğini söyledi.

Gideon Sa'ar İsrail Ordu Radyosuna yaptığı açıklamada 'Hamas yenilgiye uğramaktan çok uzak ve Gazze Şeridi'nde Hamas'ın yönetimine bir alternatif olacağını düşünen varsa, bu kesinlikle gerçekleşmeyecek' ifadelerine yer verdi.

Pazartesi günü bir başka kabine bakanı Gadi Eisenkot, İsrail yetkililerinin kendilerini kandırmayı bırakıp Gazze'de tutulan esirleri geri getirmek için bir anlaşmaya varmaları gerektiğini söylemişti.

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