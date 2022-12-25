  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Savaşın ardından ilk uçak Türkiye'ye indi
Aktüel

Savaşın ardından ilk uçak Türkiye'ye indi

Moskova'dan savaştan sonra havalanan ilk Rus uçağı 166 yolcusu ve 6 mürettebatı ile Gazipaşa’ya iniş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 21:24:00 -
Savaşın ardından ilk uçak Türkiye'ye indi

Rusya Federasyonu’na ait Aeroflot grubunun ekonomi uçuşlarını gerçekleştiren Havayolu Şirketi, Rusya-Ukrayna savaşının ardından uluslararası yaptırımlar ve Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'nın ilgili tavsiyeleri nedeniyle yurt dışı uçuşlarını tamamen askıya almıştı.

1 Aralık 2022 tarihinden itibaren yurt dışı uçuşlarına başlayan Rus Havayolu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı’na uzun bir aradan sonra uçuş gerçekleştirdi. Saat 13.00’te Rusya’nın başkenti Moskova’dan havalanan uçak, 15.05’te Gazipaşa Havalimanı'na iniş yaptı. 166 yolcusu ve 6 mürettebatı bulunan uçak, Gazipaşa’da su takıyla karşılandı.

Bölgede turizm sektörünü memnun eden uçuşlar, haftada 5 gün karşılıklı olarak yapılacak. Moskova-Gazipaşa, Gazipaşa-Moskova uçuşları, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23