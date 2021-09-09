Savaşı tetikleyen gelişmeyi dünyaya açıkladılar! ‘Rusya’dan çıkan uçağa el koyduk’

Sudan, Rusya'nın bu şekilde kaçak yollarla Etiyopya'ya Tigray Savaşı'nda kullanılmak üzere silah ilettiğini, Etiyopya'nın bu silahlarla kendi halkını katletmesine müsaade edemeyecekleri gerekçesiyle silahlara el koyduklarını bildirdi.

Mavi Nil Nehri üzerinde Etiyopya'nın inşa ettiği Rönesans Barajı projesi nedeniyle Etiyopya ve Sudan ilişkilerinde gerilim gittikçe tırmanıyor.

İki ülke arasında tarihi sorun ve savaşlar da bulunuyor. Nil Nehri konusunda yürütülen müzakerelerin çöküşe uğradığı iddiaları üzerine iki ülkenin savaşabileceği tahmin edilmeye başladı.

Bu gerilimin ortasında yaşanan bu uçak krizinin savaşı tetiklemesinden endişe ediliyor. Bu krizin hemen öncesinde de Sudan, iki ülke arasındaki sınırı oluşturan bir nehir kıyısında 29 ceset bulunmasının ardından Etiyopya'nın Hartum büyükelçisini çağırıp açıklama istemişti.

Kaynak: Mepa News