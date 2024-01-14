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Dünya Savaşı protesto eden İsraillilerden Hamas'a müthiş teklif: Netanyahu'yu verip esirleri alalım
Dünya

Savaşı protesto eden İsraillilerden Hamas'a müthiş teklif: Netanyahu'yu verip esirleri alalım

Yeniakit Publisher
2024-01-14 06:58:00 -
Savaşı protesto eden İsraillilerden Hamas'a müthiş teklif: Netanyahu'yu verip esirleri alalım

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki katliamı üç ayı aşkın süredir devam ederken, İsrail'in başkenti Tel Aviv’de toplanan yaklaşık on bin kişi, erken seçime gidilmesi talebi ile gösteri düzenledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin politikalarının Hamas’ın güçlenmesini sağladığını savunan göstericiler ellerinde "Netanyahu, senin hükümetin cehennemden gelme", "Ancak Netanyahu olmadan kazanabiliriz" ve "Netanyahu’yu verip (Gazze’deki İsrailli) esirleri geri alalım" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler sık sık "Hemen erken seçim istiyoruz" ve "Utan (Netanyahu)" sloganları attı.

Daha sonra yürüyüşe geçen protestoculardan bir kısmı şehrin ana arterlerinden Ayalon Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Göstericilere müdahale eden İsrail polisi, yolda oturma eylemi yapan göstericileri zorla kaldırarak yolu açtı.

Protestocular ile polis arasında yaşanan arbedenin ardından, 4 gösterici gözaltına alındı.
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Netanyahu siyasi olarak pozisyonunu koruyabilmek için savaşı uzatmak istiyor

AA muhabirine konuşan göstericilerden Yahiam Prior, İsrail hükümetinin 7 Ekim’de Hamas’a karşı başarısız olduğunu söyledi.

Weizmann Enstitüsünde bilim adamı olarak çalışan Prior, "Şimdi de ekonomiyi ve toplumu kötü yönetiyorlar ve geleceğe dair planları yok. En önemli şey gelecek." dedi.

Savaşın bir gün mutlaka biteceğini dile getiren Prior, şunları kaydetti:

"Bu noktaya geldiğinizde bir planınız olması lazım. O zaman bizimle Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinliler ve Katar ve Suudi Arabistan gibi komşularımız arasında bir çeşit düzenlemeye ihtiyaç var. Netanyahu’nun böyle bir planı yok. Netanyahu siyasi olarak pozisyonunu koruyabilmek için savaşı uzatmak istiyor."

Eleştirilerinin iktidardaki birlik hükümetine mi yoksa sadece Netanyahu’ya yönelik mi olduğu yönündeki soru üzerine Prior, "Hükümetin başında Netanyahu var. Bakanları o seçiyor. Dolayısıyla benim eleştirilerim hem Netanyahu’ya hem de tüm hükümete yönelik." ifadelerini kullandı.

Prior, Netanyahu’nun yıllardır aleyhindeki protestolara rağmen iktidarda kalmayı başardığının hatırlatılması üzerine, bu sefer durumun farklı olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"(Hamas’ın İsrail’e karşı eylem düzenlediği) 7 Ekim’de yaşananlar korkunçtu (ve bu Netanyahu’nun başbakanlığı zamanında oldu). Halkın buna tepkisiz kalacağını sanmıyorum. Şu an (hükümet karşıtı gösteriler) şiddet içermiyor ve çok yaygın değil çünkü savaş devam ederken insanlar protesto yapmak istemiyor. Savaş halinde olan askerler protesto düzenleyemez. Ancak önümüzdeki haftalarda ve aylarda milyonlarca insanın protesto düzenlediğine şahit olacaksınız."

Netanyahu, İsrail’in güvenliğini sağlayamadı ve halkın parasını çaldı

Protestoya katılan Anna Goldman isimli diğer bir İsrailli de Netanyahu’yu, "İsrail’in güvenliğini sağlayamamak ve (halkın) parasını çalmakla" suçladı.

Gazze Şeridi'ne saldırılar başlamadan önce de Netanyahu’ya yönelik eleştirileri olduğunu dile getiren Anna, "(Katar’ın Gazze Şeridi’ne yaptığı yardımlar) Netanyahu, Katar’dan aldığı milyonlarca doları Hamas’a verdi." dedi.

Anna, "Netanyahu, koltuğunu koruyabilmek için savaşı uzatıyor ve İsrail'in güvenliğini sağlayamıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze’deki İsrailli esirlerin bir kısmının yapılan müzakereler sonucunda bırakıldığını hatırlatan Anna, diğer esirlerin de serbest bırakılması için "Hamas dahil tüm taraflarla" müzakere yapılması gerektiğini söyledi.

Savaş karşıtı İsrailliler de gösteriye destek verdi

Netanyahu karşıtı gösteriye Gazze’ye yönelik saldırılara karşı çıkan bir grup da destek verdi.

Savaş karşıtı bu göstericilerden Cindy Anna, İsrail’in Gazze’de katliam yaptığı yönündeki eleştirilere katıldığını söyledi.

Anna, "Bu sorunun (İsrail-Filistin meselesi) askeri bir çözümü yok. Hamas 7 Ekim’de katliam yaptı. Savaş (Gazze’deki İsrailli) esirleri geri getiremez. Müzakere ederek barışa ulaşmalıyız." dedi.

Savaş karşıtı yaklaşık üç yüz kişilik grup daha sonra buradan ayrılarak başka bir noktada eylemlerine devam etti.

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