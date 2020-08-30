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Gündem Savaşçılar neden Ağustos’u seçti? Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan çarpıcı ayrıntı
Gündem

Savaşçılar neden Ağustos’u seçti? Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan çarpıcı ayrıntı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 30 Ağustos Zafer Bayramımıza ilişkin ayrıntılar verdi. Ortaylı, Sultan Alp Arslan’ın Malazgirt’te Romanos Diogenes ile karşılaşmasından örnek göstererek süvarilerin savaşmasında uygun buldukları ayın ağustos olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 11:24:00 -
Savaşçılar neden Ağustos’u seçti? Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan çarpıcı ayrıntı

Prof. Dr. İlber Ortaylı 30 Ağustos Zafer Bayramımıza ilişkin yazı kaleme aldı.

Aağustos ayının Türkiye tarihinde önemli bir yerinin olduğunu yazan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Ağustos ayının Türkiye tarihinde önemli meydan muharebelerinin ve zaferlerinin ayı olduğu bilinir" dedi.

Malazgirt Zaferi de Mohaç da Çanakkale, Kutül Amare, Sakarya ve 26-30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi de hepsi bir bütünün parçası olduğunu belirten Ortaylı, 30 Ağustos’un bunların hepsini zirvede ifade eden bir tarih olduğunu söyledi.

Ağustosun o dönemde bereketli bir zafer kronolojisi göstermesinin tesadüf olmadığını belirten Ortaylı, zamanın savaş teknolojisi ve Türk ordularının belirli bir stratejik alışkanlığı bu ay üzerinde bazı savaşların yığılmasına neden olduğunu söyledi.

Ortaylı yazısında Sultan Alp Arslan’ın Malazgirt’te Romanos Diogenes ile karşılaşmasında çok önemli ayrıntı vererek, ‘Selçuklu ordusunun, özellikle süvarinin savaş için kendine uygun bir mevsimi, yani ağustosu seçmesi ile ilgilidir’ dedi.

Sultanın amacını açıklayan Ortaylı, ‘Sultanın amacı Anadolu’nun fethine devam etmekten çok güneyde Suriye, Filistin ve Mısır’a yönelmekti. 1526 Mohaç Cengi, Osmanlı ordularının Avrupa seferine belirgin bir mevsimde başlaması, mevsime göre konaklamalarla belirli mıntıkaya ulaşılmasıyla yakından ilgilidir. Daha erken ulaşma iklim, daha geç kalma da yine iklim nedeniyle tercih edilmiyordu’ dedi.

İşte yazıdan bazı ifadeler:

Hiç şüphesiz ki Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu sağlayan Birinci Cihan Savaşı’ndan sonraki vahim yenilgi ve istilayı getiren mütareke ve Sevr dönemi, diplomatik bakımdan daha erken, fakat ön planda yine ağustos-eylülde devam eden 1921 Sakarya Meydan Muharebesi ve onun neticesinde Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin ana strateji konusunda müttefiklerle tam anlaşamaması yüzünden zorunlu olarak ağustosa kaymış son büyük savaştı.

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Yorumlar

Ali Faruk Terzi

1096, 1.Haçlı seferiyle başlayan Haçlı saldırılarının Meydan savaşları ile süren sonuncusu olan Anadolu'nun ve İstanbul'un işgal teşebbüsü, *30 Ağostos 1920 de 1.TBMM Hükümeti yönetimindeki Kahraman, Komutanlarımız ve askerlerimiz ile kesin bir yenilgiye uğratılmıştır.* Bu uğurda can verenler zaten şehit olduklarından mertebeleri hepimizden yüksektir. Allah milletimize bir daha Haçlı saldırısı göstermesin inşallah...
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