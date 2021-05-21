Savaşçı robotların seri üretimine başlandı! Resmen duyurdular
Rusya, kendi başına savaşabilme yeteneği olan robotların seri üretimine başladığını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "Yeni Bilgi" forumunda yaptığı konuşmada ülkesindeki yeni teknolojik ürünlerle ilgili açıklamalar yaptı.
Savaş robotlarının seri üretimine başlandığını söyleyen Şoygu, bu robotların kendi başına savaşabilecek özelliklere sahip olduğunu belirtti.
Şoygu, ülkesinde geleceğin silahları konusunda büyük çalışmalar yapıldığını söyledi.