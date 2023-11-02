Savaşa girmeyeceğini açıklayan Hamaney'den Müslüman ülkelere İsrail çağrısı

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, halkı Müslüman ülkelere çağrıda bulunarak İsrail'e petrol ve gıda ihracatını durdurmalarını istedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını değerlendiren Hamaney, başkent Tahran'da bir grup öğrenciye hitaben yaptığı konuşmada, halkı Müslüman ülkelere İsrail'e boykot uygulamaları çağrısında bulundu.

Hamaney, şöyle konuştu:

"Müslüman hükümetler Siyonist rejime petrol ve diğer temel ihtiyaç maddelerinin ihracatını engellemeli. Gazze'ye yönelik bombardımanlar derhal durdurulmalı. Siyonist rejime petrol ve gıda ihracatı yolu kapatılmalı. Müslüman hükümetler bu suçların derhal sona erdirilmesi konusunda ısrarcı olmalı, siyonist rejimle ekonomik iş birliği durdurmalı ve bu suçu kınamak için tüm uluslararası örgütlerde seslerini yükseltmelidirler."

İran dini lideri, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

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"Siyonist rejim, Amerika'nın yardımı olmazsa birkaç gün içinde felç olacaktır. Siyonist rejim çaresiz ve şaşkın hale gelmiştir, kendi halklarına yalan söylüyorlar, rehineler için endişe duyduklarını söylemeleri de yalan. Zira gerçekleştirdikleri bombardımanlarla kendi rehinelerini öldürüyorlar."

Avrupalı siyasetçileri utanmazlıkla suçlayan İran dini lideri, "Batılı siyasetçilerin utanmazca eylemlerinden biri de vatanlarını savunan Filistinli savaşçılara terörist demeleri. Almanlar İkinci Dünya Savaşı sırasında Paris'i işgal etti. Almanlara karşı savaşan Fransızlar terörist miydi?" sorusunu yöneltti.

Ayrıca Hamaney, "Müslüman dünyası, İslam'a ve mazlum Filistinlilere karşı duranların ABD, Fransa ve İngiltere olduğunu unutmamalı. Müslümanlar bunun sadece Siyonist rejimle ilgili olmadığını anlamalı ve ilişkilerinde, analizlerinde ve denklemlerinde bu ülkeleri göz önünde bulundurmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Bu savaş, İsrail ile Gazze arasında bir savaş değildir. Bu, yalanla gerçek arasında, kibirli güçlerle inanç arasında bir savaştır." diyen Hamaney, konuşmasında şöyle tamamladı:

"Emperyalizm dünyası bombalarla, askeri baskıyla, trajedilerle ve suçla öne çıktı ama bilmelisiniz ki imanın gücü Allah'ın lütfuyla bunların hepsinin üstesinden gelecektir. Gazze'deki insanlar sabırlarıyla insanlığın vicdanını harekete geçirdi. Batılı ülkelerde, İngiltere, Fransa ve ABD'deki eyaletlerde bile insanlar büyük kalabalıklar halinde sokaklara çıkıp İsrail ve ABD hükümeti aleyhine sloganlar atıyor. Dünyada itibarları yerle bir oldu. Çok da uzak olmayan nihai zafer Filistinlilere ve Filistin'e ait olacaktır."

Hamaney'in konuşması salonda bulunan öğrenciler tarafından sık sık "ABD'ye ölüm" ve "İsrail'e ölüm" sloganları ile kesildi.

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıda ölen İsrailli sayısı 1400'ü aşarken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 9 bine yaklaştı.

Hamaney'e bağlı medya organları, geçtiğimiz günlerde yaptıkları yayınlarla, İran'ın Filistin lehine İsrail ile savaşa girmeyeceğini açıklamıştı.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin yaklaşık dört binini çocuklar oluşturuyor. Ayrıca bir milyonun üzerinde Filistinli evlerini terk ederek Gazze'nin güneyine gitmek zorunda kaldı.