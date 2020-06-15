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Savaş uçakları vurdu! PKK destekçisi yalakalar ağlamaya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kuzey Irak'taki terör yuvalarını vururken, PKK destekçisi yalakalar ağlamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 04:32:00 -
Savaş uçakları vurdu! PKK destekçisi yalakalar ağlamaya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kartal Operasyonu neticesinde Kuzey Irak'ta bulunan pek çok terör yuvasını yerle bir etti. Türk ordusu kendi topraklarını terör saldırılarından korumak amacıyla PKK'nın en önemli kamplarını bombaladı. Bu bombalamadan büyük yara alan terör destekçileri ve PKK seviciler sosyal medyada 'siviller öldürülüyor' algısına sığındı.

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