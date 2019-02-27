Savaş uçağı düştü! Pilot paraşütle kurtuldu Küba Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı ülkenin Melena şehrinde düştü. Uçakta bulunan pilot paraşüt yardımıyla kurtuldu.

Küba Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçağın başkent Havana’ya 40 km mesafede düştüğü belirtildi. Meksika merkezli haber portalı Milenio'nun aktardığında göre uçak, Küba'nın Artemisa ilindeki Güira de Melena şehrinde düştü. Pilotun paraşütle atladığı, uçağın ise ıssız bir yere düştüğü kaydedildi. Uçağın, Sovyet yapımı MiG-23 olduğu verilen bilgiler arasında.

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