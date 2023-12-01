Savaş tekrar başladı! İsrail ordusu kararını dünyaya duyurdu

Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden 'insani ara' TSİ 08:00 itibari ile sona erdi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu. New York Times ise İsrail'in sır gibi sakladığı belgeyi deşifre etti.

İsrail Gazze'yi havadan vurmaya başladı

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava bombardımanına yeniden başladığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yayınlanan mesajda 'savaş uçakları şu anda Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini vuruyor' denildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Al Jazeera: Gazze'de çatışmalar başladı

Al Jazeera'nın Gazze Şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Filistinli savaş grupları ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Gazze Şeridi'nin merkezinde, İsrail tankları Nuseyrat ve Bureij mülteci kamplarının yakınlarını da bombalıyor.



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İsrail ordusu savaş kararını dünyaya duyurdu

Ordu, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini ve İsrail topraklarına ateş açtığını söyleyerek, İsrail ordusunun Gazze'de Hamas'a karşı savaşa yeniden başladığını duyurdu.