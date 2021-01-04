  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Savaş suçundan aranan Kongolu isyancı lider Paris'te yakalandı
Aktüel

Savaş suçundan aranan Kongolu isyancı lider Paris'te yakalandı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 22:34:29 -
Savaş suçundan aranan Kongolu isyancı lider Paris'te yakalandı

PARİS (AA) - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) savaş suçu işlediği gerekçesiyle hakkında uluslararası yakalama kararı bulunan isyancı lider Roger Lumbala’nın Fransa'nın başkenti Paris'te gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakkında sivillerin katledilmesi, tecavüz, işkence, yağma ve yamyamlık suçlarından yakalama kararı bulunan 62 yaşındaki Lumbala, 29 Aralık'ta Paris'te İnsanlığa Karşı Suçlarla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCH) ekiplerince alıkonuldu.

Lumbala, 96 saat polis nezaretinde tutulmasının ardından çıkarıldığı mahkemece "savaş suçu işlemeye hazırlanan gruba katılarak savaş suçu işlemekten” başkentteki Sante Hapishanesine gönderildi.

Lumbala 2000 ve 2003 yılları arasında, KDC'nin kuzeydoğusundaki Ituri ve Haut-Uele eyaletlerinde komşu Uganda tarafından desteklenen isyancı hareket Kongolu Ulusal Demokrasi Birliğinin (RCD-N) başında yer almıştı.

Çok sayıda tanığın ifadelerine göre, Lumbala 1998-2003 yılları arasında ülkedeki iç savaştan yararlanarak kurduğu çeteyle o dönem ücra bölgelerde özellikle altın ve elmas madenlerini zimmetine geçirdi, sivil katliamı ve kaçak fil avcılığı yaptı.

İsyancı lider ayrıca, Pigme topluluğuna karşı yamyamlık yapmakla da suçlanıyor.

Savaş sonrasındaki geçiş hükümetinde kısa süreliğine bakanlık görevi de üstlenen Lumbala, ilk defa Birleşmiş Milletler’in 2003’te yayımladığı bir raporda suçlanmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’
Gündem

Abdullah Ağar ‘bölünecekler’ diyerek 2021 bombasını patlattı! ‘Türkiye hazır olmalı’

Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar Irak’taki duruma dikkat çekerek, ‘Sanırım 2021, sorunun kalbine, büyük risk'e; Irak'ın parçalanmasına..
İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir
Dünya

İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi, Rusya’nın Herson bölgesine saldırma ihtimalinin hala yüksek olduğunu ifade etti. İstihbarat Servisi, işgal a..
Fransa'da büyük fiyasko! Alay konusu oldu
Dünya

Fransa'da büyük fiyasko! Alay konusu oldu

Fransa'nın koronavirüs aşı kampanyasındaki yavaşlığı alay konusu oldu. Bir haftada sadece 450 kişiye aşının yapıldığı ülkede, uzmanlar bu du..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay