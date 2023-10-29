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Gündem Savaş suçlusu olarak yargılanacak "İsrail hesap vermekten kaçamayacaktır"
Gündem

Savaş suçlusu olarak yargılanacak "İsrail hesap vermekten kaçamayacaktır"

Yeniakit Publisher
2023-10-29 09:21:00 -
Savaş suçlusu olarak yargılanacak "İsrail hesap vermekten kaçamayacaktır"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 27 Ekim'de Gazze'de ateşkese ilişkin alınan karara dikkat çekerek, kararın İsrail'in savaş suçu işlediğine dair önemli bir tespit olduğunu vurguladı. Bakan Tunç, "İsrailli yetkililer başta Cumhurbaşkanı ve Başbakanları olmak üzere er ya da geç insanlık önünde hesap vermekten kaçamayacaktır." dedi.

Bakan Yılmaz Tunç, BM Genel Kurulu'nda 27 Ekim'de Gazze'de ateşkese ilişkin alınan karara dikkat çekerek, kararın İsrail'in savaş suçu işlediğine dair önemli bir tespit olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Tunç, şu ifadelere yer verdi:

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında hemen uygulanabilir kalıcı ve sürekli ateşkes çağrısına ilişkin 27 Ekim tarihli BM Genel Kurulu kararı, İsrail'in savaş suçu işlediğine, soykırım yaptığına ve insanlığa karşı suç işlediğine dair önemli bir tespittir.

BM Genel Kurulu Kararı, uluslararası hukuk açısından yumuşak hukuk (soft law) tabir edilen nitelik taşıması ve uluslararası hukukun konuyla ilgili olarak ne olduğuna ilişkin tespitler içermesi bakımından önem taşımaktadır.
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Yüksek bir çoğunlukla kabul edilen bu tür kararlar geçmişte Lahey Uluslararası Adalet Divanı yargılamalarında delil olarak kabul edilmiştir.

İsrail önünde sonunda çocuk katliamlarının, sivilleri hedef alan saldırıların hesabını Adalet Divanı önünde vermeye başladığında BM Genel Kurulu Kararına atıf yapılacak, katliam emrini veren İsrail'in tüm üst düzey yetkilileri olmak üzere konuya dahli olan tüm sorumluların açık bir suç işleme kastı olduğu gerekçesi ile cezalandırılacaktır.

İsrailli yetkililer başta Cumhurbaşkanı ve Başbakanları olmak üzere er ya da geç insanlık önünde hesap vermekten kaçamayacaktır.

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Yorumlar

Abdullah

İşkence altında acı içinde geberecek, teröristin sonu telef olmaktır.

Ç ŞENOĞLU BAKAN BEY SENDE BAHCELİ GİBİ GÜRLRDİN

BAKAN BEY BAHCELİ GİBİ GÜRLEDİN ÖNCE ANAYASAYI VE ADALETE GÜVEN VER
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