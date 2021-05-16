Savaş suçlusu İsrail, basın özgürlüğünü de katletti!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze’de AP ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail’in, basın özgürlüğüne de darbe vurduğunu belirtti.
Altun, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “İsrail, katliamlarına ve savaş suçu işlemeye devam ediyor. Gazze’de Associated Press ve Al Jazeera ofislerini hedef alan işgalci İsrail, basın özgürlüğüne de darbe vuruyor. Katliamlarını gizleyebilmek için basın merkezlerini vuran İsrail’in bu alçak saldırılarını lanetliyorum.”