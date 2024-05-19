Savaş sonrasına hazırlık! ABD, 6 Arap ülkeyle Gazze planı yaptı

TAHSİN HAN

Gazze’deki soykırımın destekçisi Amerika, hem dünyadan hem de kendi kamuoyundan gelen baskılara rağmen hâlâ Siyonistlere silah vermeyi sürdürürken bir yandan da kendi çıkarları için savaşın bitmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yahudi gazeteci Jeruselam Post’un dün yaptığı haberde Lübnan’daki Al-Ahkbar gazetesini kaynak göstererek Gazze’nin geleceğine yönelik Amerika’nın 6 Arap ülkesiyle anlaştığını ileri sürdü. Cumartesi günü yapılan bir habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve “Arap Altılısı”nı temsil eden dışişleri bakanları, Gazze’deki savaşın “ertesi gün”üne ilişkin bir vizyonu tartışmak üzere 29 Nisan’da Riyad’daki Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEC) oturum aralarında bir araya geldi. Lübnan’daki El-Ahkbar’ın habere ilişkin belge yayınladığını belirterek haberinde kaynak gösteren İsrail gazetesi, “Arap Altılısı” adlı ülkelerin de Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Aarap Emirlikleri (BAE), Katar ve Filistin Yönetimi’ni içerdiğini belirtti.

Plan iki aşamaya ayrıldı

Habere göre, iki aşamaya ayrılan savaşın “ertesi gün” planı, diğer şeylerin yanı sıra kalıcı bir barış süreci ve İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle sonuçlanacak. ABD ve 6 Arap ülkesi arasındaki rapora göre, planın ikinci aşamasının birinci aşama tamamlanmadan gelemeyeceği belirtildi.

“Ertesi gün” planının ilk aşamasının, ateşkes ihtiyacını, bir Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması için ön koşulların sağlanmasını, İsrail’in Filistin Yönetimi’nin Gazze Şeridi’ne dönüşünü kabul etmesini, Hamas esaretindeki rehinelerin serbest bırakılmasını öngördüğü bildiriliyor.

Gazze'nin inşası da planda

Ayrıca Gazze’nin yönetimi için de Filistinlerden oluşan teknokrat hükümetinin kurulması, zindanlardaki Filistinli mahkumların serbest bırakılması ve Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için çalışılması da yine planın ilk aşamasında yapılacak işler.

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Teknokrat hükümetine İsrail’in ne tepki vereceği belirsiz ancak habere göre Gazze’nin yönetimi için hiçbir Arap ülkesini ikna edemeyen İsrail’in de buna olumlu bakacağı belirtiliyor. Planın ikinci aşaması göre de ilk aşama tamamlanmadan ikinci aşamaya (Hedef süre belirtilmiyor) geçilmeyecek. Planın ikinci aşamasında İsrail-Suudi normalleşmesini de içerecek bir barış sürecinin başlayacağı belirtiliyor. Ayrıca Gazze’de rehabilitasyon ve yeniden yapılanma gerçekleştirilecek.

Ayrıca Filistinli mültecilerin statüsü, Kudüs, İsrail yerleşimleri, İsrail ve Filistin devletine ilişkin nihai statü müzakereleri de başlayacak.

Dördüncüsü, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yeniden canlandırılacak ve çeşitli Filistinli gruplar arasında iç uzlaşma sağlanacak. Hamas’ın silahsızlandırılacağı ve FKÖ’ye entegre edilmeye çalışılacağı da belirtildi.