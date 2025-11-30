“Savaş Sonrası Suriye’nin Yeniden İnşası Sempozyumu” İZÜ’de Gerçekleştirildi

“Savaş Sonrası Suriye’nin Yeniden İnşası Sempozyumu” İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Abdullah Tivnikli Konferans Salonu’nda yapıldı. Sempozyuma İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan İçener, Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi İcra Kurulu Üyesi Dr. Ammar Kahf, Ortadoğu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan’ın yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.

ACAR: ULUSAL VE ULUSLARARASI DESTEK ÖNEMLİ

Sempozyumun açılışında konuşan İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, 14 yıl süren çatışmalarda milyonlarca Suriyelinin yerinden edildiğini ve on binlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlattığı konuşmasında; yeniden inşa sürecinde adaletin sağlanması, el konulan hakların iadesi ile eğitim ve sağlık hizmetlerinin önemine değindi. Acar, “Siyasi birliğin oluşturulması da çok önemli. BM’nin temsil ettiği uluslararası düzen çöktü. Bu aşamada ulusal ve uluslararası destek büyük önem arz ediyor. Arap ülkelerinin sorumluluklarını yerine getirmemesi büyük hayal kırıklığı yarattı. İş birliğimizi artırmazsak dün Suriye’de yaşananlar yarın bizlerin başına da gelebilir” dedi.

KAHF: TÜRKİYE’DE 50 BİNDEN FAZLA SURİYELİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ VAR

Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi İcra Direktörü Dr. Ammar Kahf da Suriye’nin yeniden inşasında ciddi bir bilgi ve vizyon eksikliği bulunduğunu söyledi. Kahf şöyle dedi: “Bu süreçte komşularla sağlıklı ilişkiler kurmak çok önemli. Bilhassa milyonlarca Suriyeliye kapısını açan Türkiye’nin desteğinin ne anlama geldiğinin farkındayız. Akademik çalışmalar yeniden inşa faaliyetlerine ışık tutacak. Savaş döneminde Suriye akademisi geriledi, ancak ülkeden ayrılmak zorunda kalan milyonlarca insan gittikleri yerlerde çalışmaya devam etti. Türkiye’de şu anda lisans ve lisansüstü seviyelerde 50 binin üzerinde Suriyeli öğrenci bulunuyor.”

ÖZCAN: SURİYE’DE SORUNLAR DEVAM EDİYOR

Ortadoğu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mesut Özcan ise sempozyumun 8 Aralık 2024’te gerçekleşen Suriye devriminden bir yıl sonra düzenlenmesinin önemine dikkat çekti. “Suriye’de büyük bir değişim başladı ancak sorular ve zorluklar devam ediyor. Devrimin birinci yılında bunları aşmak için ne yapılması gerektiğini konuşmak için bir araya geldik” diyen Özcan; şehirlerin, eğitim ve sağlık sisteminin ve diğer alanların yeniden inşasının zorluklarına değindi.

ÇELİK: YENİDEN YAPILANMA HIZLA BAŞLADI

Açılış konuşmalarının ardından yapılan “Yeni Dönemde İnsan Sermayesinin Yeniden İnşası” konulu ilk oturumda yeniden yapılanma döneminde Suriye eğitim sistemi ele alındı.

Suriye’de ilk ve orta öğretimin mevcut durumunu ele alan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Çelik, 8 Aralık’tan sonra hızlı bir yeniden yapılanma sürecinin başladığına dikkat çekti. Şu anda müfredatın yeniden yapılandırılması, öğretmen eksiğinin kapatılması ve eğitime erişim gibi konularda çalışmalar yapıldığını belirten Çelik, “Batı ülkeleriyle, Arap dünyası ve Türkiye’yle bir kısmı uygulanmaya başlanmış, bir kısmı planlama aşamasında olan pek çok proje yürütülüyor. Altyapının bir an önce iyileştirilmesi ve eğitim sisteminin işlerlik kazanması için uluslararası kuruluşların verdikleri sözleri tutması gerekiyor” dedi.

ATABAŞ: SURİYE’NİN İHTİYAÇ DUYDUĞU İNSAN KAYNAĞI DİASPORADA

Afrika Vakfı Araştırmacısı Dr. Hacer Atabaş’ın gündeminde ise Suriye akademisi vardı. Devletin yeniden inşası, sosyoekonomik politikaların yeni döneme uygun olarak yapılandırılması, savaştan etkilenen Suriye halkının sosyal uyumunu sağlamak amacıyla atılacak adımların belirlenmesi ve siyasi istikrarın tesisi gibi konularda üniversitelerin önemine dikkat çeken Atabaş, 14 yıl süren çatışma ortamının akademik ortamı dağıttığını ve yoğun bir beyin göçüne sebep olduğunu belirtti. Atabaş şunları söyledi: “Savaş, ülkedeki eğitim sistemini ortadan kaldırdı. Yeniden inşa için gerekli insan kaynağı diasporada. Yüzbinlerce Suriyeli bu dönemde eğitimini yurtdışında sürdürdü. Suriye dışındaki insan sermayesinin geri dönmesi sağlanırsa insan gücü ihtiyacı büyük oranda karşılanabilir.”

DEMİR: AKADEMİK ÖZGÜRLÜK GARANTİ ALTINA ALINMALI

Suriye’de yüksek öğretimin 1903’te Osmanlı idaresinin Şam’da kurduğu tıp fakültesiyle başladığına işaret eden sosyolog Ayyüce Şahin Demir ise 2011 yılında ülke genelinde 22 üniversitenin eğitim verdiğini belirtti. Demir, savaşın sebep olduğu yüksek yıkıma rağmen 8 Aralık sonrasında yüksek öğretimin hızla başladığını dile getirdi. Diasporadaki akademisyenlerin geri dönmesinin önemini vurgulayan Demir, bunun için gerekli gördüğü şartları şöyle sıraladı: “Akademik özgürlük garanti altına alınmalı. Fiziksel altyapı güçlendirilmeli ve öğrenci ile akademisyenlerin ihtiyaç duyacağı barınma ihtiyacı için çözüm geliştirilmeli.”

MERT: AKADEMİSYENLER DESTEK VERMEYE HAZIR

Oturumun son konuşmacısı olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Mert ise ‘diaspora akademisyenleri’nin yeniden yapılanma sürecindeki rolüne değindi. Diasporanın geri dönmesi için öncelikli şartın siyasi istikrar olduğunun altını çizen Mert, “Devlet politikaları önemli. Yaptığımız görüşmeler, yurtdışında yaşayan akademisyenlerin katkı sunmaya hazır olduklarını gösteriyor. Bunun için geri dönüş dışında ara formüller de bulunması gerekiyor” dedi.

Sempozyumun ilk günü “Yeniden İnşada Ulusal ve Uluslararası Dinamikler”, “Suriye Toplumunu Uzlaştırmak”, “Ekonomik Yönetim Reformu” ve “Ekonomik Altyapının İnşası” oturumlarıyla devam etti. Programın ikinci gününde ise “Özel Sektörün Güçlendirilmesi”, “Yeniden İnşa Finansmanı”, “Güvenlik Yapılarının İnşası”, “Kayıpların Telafisi ve Mirasın İyileştirilmesi”, “Suriyeli Göçmenlerin ve Diasporanın Rolü” ve “Geçiş Dönemi Adaleti ve Hukukun Yeniden Yapılandırılması” konuları ele alındı.