Savaş sonrası Gazze planları! ABD, Filistin’de asker yetiştiriyor

Siyonist İsrail’in Gazze’de soykırım yapmasına arka çıkıp destekleyen Amerika, Netanyahu yönetiminin kontrolden çıkıp söz dinlemez hale gelmesi sonrası Bakan Gantz’la ilişkileri artırırken Filistin yönetiminin güçlenmesi için de yeni planlar yapıyor.

ABD’nin Batı Yaka’daki eğitim merkezinde Filistin Yönetimi için güvenlik gücü yetiştirme programını yeniden canlandırmayı planladığı bildirildi.

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post (WP), Eriha şehrinde Filistin Yönetimi’ne bağlı Merkezi Eğitim Enstitüsü’ndeki çalışmaları yazdı. Haberde, buradaki çalışmaların “Washington’un Gazze’de savaş sonrası dönemde istikrarın sağlanması için güçlendirilmiş bir Filistin Ulusal Yönetimi oluşturma planlarının merkezinde yer aldığı” belirtildi. ABD tarafından fonlanan enstitüde eğitim veren ve kimliğinin paylaşılmamasını isteyen bir albay, “Burada profesyonel bir eğitim sağlıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz” dedi.

45 yaşındaki albay, İsrail’in kısıtlamaları nedeniyle merkezde son bir yıldır gerçek mermiyle atış eğitimi verilemediğine dikkat çekti. Eğitimci, 400 bin adet mühimmatın Ürdün’de hazır beklediğini fakat bunları getirtemediklerini söyledi. WP’nin aktardığına göre Batı Yaka’daki eğitim merkezi 1994’te kuruldu. Bu dönemde merkezin Gazze’de de bir şubesi vardı. Tesis, Filistin Yönetimi’nin Gazze’deki seçimleri kaybetmesinin ardından 2008’de kapsamlı şekilde yenilendi.

Haberde, Filistin Yönetimi’ne bağlı 35 bin kişilik güvenlik güçlerinin “hizmet etmesi gereken halkla çoğu zaman ters düştüğü” de vurgulandı.

ABD Başkanı Biden, Gazze savaşı sonrası iki devletli çözüm kapsamında Gazze’nin kontrolünün Filistin Yönetimi’ne devredilmesini talep ediyor. İsrail’de Başbakan Netanyahu ise bu seçeneğe yanaşmıyor.

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Haberde, güçlendirilmiş Filistin Yönetimi planı kapsamında Başbakan Iştiyye’nin geçen ay istifa ettiğine de dikkat çekildi. Iştiyye, görevi bırakırken yeni bir hükümetin kurulması istediğini söylemişti.