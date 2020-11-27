  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Savaş Şahinsoy kimdir? HSK Yargıtay üyeleri
Gündem

Savaş Şahinsoy kimdir? HSK Yargıtay üyeleri

Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan, Yüksel Kocaman, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan’ında arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. HSK’dan Yargıtay üyeliğine seçilen isimler arasında Savaş Şahinsoy da var.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 15:58:00 -
Savaş Şahinsoy kimdir? HSK Yargıtay üyeleri

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 11 yeni üye seçti. Üyeler arasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Savaş Şahinsoy da bulunuyor.

İşte HSK, Yargıtay üyesi seçilen hakim ve savcılar:

İrfan Fidan

Yüksel Kocaman

Canel Rüzgar

Fuzuli Aydoğdu

Mustafa Beyhan

Ahmet Çiçekli

Kemal Güngör

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan

Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Savaş Şahinsoy.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! 'Savaşa hazırlanıyoruz' diyerek 1000 gemi ile sulara indiler

Dünyayı ayağa kaldıran gelişme! 'Savaşa hazırlanıyoruz' diyerek 1000 gemi ile sulara indiler
Malatya'da şiddetli deprem
Gündem

Malatya'da şiddetli deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay