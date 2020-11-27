Savaş Şahinsoy kimdir? HSK Yargıtay üyeleri
Hakimler Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları İrfan Fidan, Yüksel Kocaman, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan’ında arasında bulunduğu 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti. HSK’dan Yargıtay üyeliğine seçilen isimler arasında Savaş Şahinsoy da var.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Yargıtay'a 11 yeni üye seçti. Üyeler arasında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Savaş Şahinsoy da bulunuyor.
İşte HSK, Yargıtay üyesi seçilen hakim ve savcılar:
İrfan Fidan
Yüksel Kocaman
Canel Rüzgar
Fuzuli Aydoğdu
Mustafa Beyhan
Ahmet Çiçekli
Kemal Güngör
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan
Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Doğan
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Savaş Şahinsoy.