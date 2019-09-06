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Savaş muhabirleri sertifikalarını aldı

Anadolu Ajansı ile Polis Akademisinin iş birliğinde gerçekleştirilen "16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"ni tamamlayan 13 kursiyere sertifikaları törenle verildi

06 Eylül 2019 Cuma 17:30
Savaş muhabirleri sertifikalarını aldı

ANKARA (AA) - Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi iş birliğiyle savaş, afetler ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen Savaş Muhabirliği Eğitimi'nin 16'ncı dönem kursiyerleri sertifikalarını aldı.

AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, AA Konferans Salonu'ndaki sertifika töreninde yaptığı konuşmada, savaş muhabirliği eğitiminin kurumun verdiği en önemli eğitimler arasında yer aldığını söyledi.

Gazetecinin savaş meydanında ve kriz anında silahı bulunmayan tek kişi olduğunu vurgulayan Mutanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2006 senesinde Lübnan'da Hizbullah-İsrail savaşını takip etmek için gitmiştik. 3 hafta kaldım orada. İnsanlar güney sınırdan kuzeye kaçarken biz gazeteciler araba kiralamışız, üzerine bantlarla tv-press yazmışız, İsrail vurmasın diye. İnsanların kaçtığı yere doğru gidiyoruz. Tepemizde dronlar dolaşıyor. O zaman elimizde sadece fotoğraf makineleri var, kameralar var. Bütün elimizdeki gücümüz bu. Bu, bizim gerçeğin peşinde koşarken bir hedefimiz var bütün yaşanan krizleri, bunları dünyaya aktarmamız lazım."

Gerçeği dünyaya duyurma görevini üstlenen gazetecilerin can güvenliğinin önemine işaret eden Mutanoğlu, kritik bölgelere muhabirleri gönderirken bu duruma özellikle dikkat ettiklerini vurguladı.

Mutanoğlu, Savaş Muhabirliği Eğitimi'nde TİKA ve AFAD ile ortak çalıştıklarını, en önemli partnerlerinden Polis Akademisinin kursiyerlere önemli bir ufuk açtığını belirtti.

- Nişancı ve Diyab'a ithaf edildi

AA Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir de eğitimlerde bir savaş muhabirinin sahada karşılaşabileceği tüm senaryoların uygulandığını söyledi.

16. dönem kursiyerlerin bugüne kadarki en zorlu ekip olduğunun kendisine iletildiğini belirten İşbilir, tüm katılımcıları tebrik etti.

İşbilir, bu dönem eğitimlerin, haber takibi için gittiği Bayburt'ta uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı ile İdlip'te hayatını kaybeden Enes Diyab'a ithaf ettiklerini bildirdi.

- "Uluslararası kamuoyuna doğru haber iletmek önemli"

Polis Akademisi Başkan Yardımcısı Fatih İnal da savaş muhabirliği eğitimlerinin çok başarılı şekilde tamamlandığını ifade ederek, "Keşke savaşlar yaşanmasa, o insanların gözyaşları akmasa da biz gazetecilere savaş muhabirliği eğitimi vermesek." dedi.

Türkiye'nin savaş gerçeğini en yakından yaşayan ülke olduğuna işaret eden İnal, bu topraklardaki dramların bir an önce bitmesini temenni etti.

İnal, gazetecilerin doğru haberin uluslararası kamuoyuna anlatılmasında önemli bir görev üstlendiğini sözlerine ekledi.

- Sertifika töreni

Savaş muhabirliği eğitimini birincilikle tamamlayan Hüseyin Yıldız'a sertifikasını Metin Mutanoğlu verdi.

İkinci olan İlyas Gül ile üçüncü olan Muhammet Selim Korkutata ise sertifikalarını Fatih İnal'dan aldı.

Kursiyerlerin eğitimine ilişkin bir sinevizyonun izlendiği törene AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Zekeriya Kaya, ASELSAN Kurumsal İletişim Müdürlüğü basın şefi İbrahim Bilekli ve davetliler katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 17:30
  1. "16. Dönem Savaş Muhabirliği Eğitimi"
  2. Anadolu Ajansı

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