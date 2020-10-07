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Ekonomi Savaş Malkoç, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri oldu
Ekonomi

Savaş Malkoç, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri oldu

Hacer Coşkun Çetintaş da İEİS'te Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:10:33 -
Savaş Malkoç, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri oldu

İSTANBUL (AA) - İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) yönetiminde gerçekleştirilen görev değişiklikleri kapsamında, Genel Sekreterliğe Savaş Malkoç atandı.

İEİS'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreterlik görevine 1 Ekim'de başlayan Savaş Malkoç, daha önce Ticaret Bakanlığı'nda Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun eski Ruhsatlandırma Daire Başkanı Hacer Coşkun Çetintaş da İEİS'te Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı.

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