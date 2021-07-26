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Dünya Savaş her an patlak verebilir! Azerbaycan askerlerine ateş açıldı
Dünya

Savaş her an patlak verebilir! Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Kelbecer bölgesinde provokasyonlara imza atarak bölgede ateş açtığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 11:14:00 -
Savaş her an patlak verebilir! Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni askerlerinin Kelbecer bölgesindeki mevzilerine ateş ettiği açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece saat 3:00 itibarıyla hafif silahlar ve bomba atarlarla ateş edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu istikamette konuşlu Azerbaycan ordusu birlikleri gerekli karşı tedbirleri uyguluyor” ifadeleri kullanıldı.

Dağlık Karabağ’da bir buçuk ay süren çatışmaların ardından Bakü ile Erivan arasında Moskova’nın arabuluculuğunda 10 Kasım 2020’de imzalanan barış anlaşmasının sonucunda Kelbecer bölgesi de Laçin ve Ağdam bölgeleri gibi Azerbaycan’ın kontrolüne geçti. Anlaşmada tam ateşkesin sağlanması, cenazelerin iadesi ve bölgeye Rus barış güçlerinin konuşlandırılması öngörülüyor. Ancak anlaşmaya rağmen taraflar zaman zaman birbirlerini ateş etmekle suçlasa da söz konusu gelişmelerin Ermenistan'ın provokasyonları neticesinde doğduğu biliniyor.

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