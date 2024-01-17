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Dünya 'Savaş geri döndü' diyen Macron'dan Gazze çağrısı
Dünya

'Savaş geri döndü' diyen Macron'dan Gazze çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-01-17 23:52:00 -
'Savaş geri döndü' diyen Macron'dan Gazze çağrısı

"Avrupa'da ve Yakın Doğu'da savaş geri döndü." diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gazze halkına insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 54. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında yaptığı konuşmada, dünyanın bölündüğünü ayrıca ABD ve Çin arasında ciddi bir gerilim yaşandığını ifade ederek, "Avrupa'da ve Yakın Doğu'da savaş geri döndü." dedi.

Avrupa, Kafkasya ve tüm çevre bölgelerin güvenliği için Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı kazanmaması gerektiğine dikkati çeken Macron, Yakın Doğu'daki terörist grupların uluslararası ticareti ve dünyanın güvenliğini istikrarsızlaştırdığını ifade etti.

Gazze için acil ateşkes çağrısı

Macron, Gazze halkına insani yardımın ulaştırılabilmesi için acil ateşkes çağrısında bulundu.

Bölgede iki devletli çözümün tek çare olduğunu belirten Macron, Yakın Doğu'da barışın sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Macron, yeniden yapılanan dünyada Avrupa'nın ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve Ukrayna-Rusya savaşı sonrası kıtada enerji fiyatlarının arttığını hatırlattı.
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Macron, Avrupa'nın tarım, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlarda egemen olmasını istediğini ifade etti.

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