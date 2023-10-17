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Dünya Savaş gemisinden sonra asker gönderecekler! ABD ordusu yüksek hazırlık durumuna geçti
Dünya

Savaş gemisinden sonra asker gönderecekler! ABD ordusu yüksek hazırlık durumuna geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-17 19:09:00 -
Savaş gemisinden sonra asker gönderecekler! ABD ordusu yüksek hazırlık durumuna geçti

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 2 bin askerin yüksek hazırlık durumuna geçirildiği duyuruldu.

İsrail’e destek amacıyla Doğu Akdeniz’e gönderilen ikinci uçak gemisi olan Gerald R. Ford ve beraberindeki görev grubunun görev süresinin uzatılması kararını alan ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'e asker desteği sağlamaya hazırlanıyor.

İsrail Gazze'yi 11 gündür aralıksız bombalarken, ABD yaklaşık 2 bin askerini yüksek hazırlık durumuna geçirdi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Orta Doğu'da gelişen güvenlik durumuna hızlı bir şekilde yanıt verme yeteneğini artırdığı ifade edildi.

ABD'nin açıklamasında, "Şu anda herhangi bir kuvvetin konuşlandırılması yönünde herhangi bir karar alınmadı. Bakan Austin kuvvet duruşumuzu değerlendirmeye devam edecek ve müttefikler ve ortaklarla yakın temas halinde kalacaktır” denildi.

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