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Dünya Savaş gemilerini nehirlerden geçirip Karadeniz'e indirdiler! Savaş çanları çalıyor
Dünya

Savaş gemilerini nehirlerden geçirip Karadeniz'e indirdiler! Savaş çanları çalıyor

Ukrayna ile uzun zamandır geirlim yaşayan Rusya, Don ve Volga nehirlerinden Karadeniz'e 10 gemilik bir gücü transfer etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 12:13:00 -

Rusya, Hazar Denizi'ndeki filodan Karadeniz'e 10 gemilik bir gücü transfer etti. Gemiler, Don ve Volga nehirlerinden geçti.

Rusya Ordusu, Ukrayna ile artan gerilim üzerine Hazar Filosu'nun amfibi bot ve çıkarma gemilerini, Karadeniz Filosu'na transfer etme kararı almıştı.

Rusya, Güney Askeri Bölgesi'ne (SVO) bağlı Hazar Denizi filosuna ait topçuları, amfibi botları ve gemileri, Makhachkala Üssü'nden Karadeniz'e transfer etti.

Transferin sebebinin, kış eğitim dönemi için yapılacak olan denetim olduğu belirtildi.

Hazar Filosu'na ait 10'dan fazla amfibi gemiyi Hazar'dan Karadeniz'e transfer ederken Don ve Volga Nehirleri kullanıldı.

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