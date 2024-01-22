Savaş Eğilmez'den ezana hakarete tepki! 'Nişanyan bir ajan'

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez, provokatör Nişanyan'ın Türk halkının sabrını zorladığını söyledi.

'Türk-İslam adaletinin keskinliğini hatırlatmak isteriz'

Nişanyan'ın bir ajan olduğunu ifade eden Eğilmez, şöyle konuştu:

Sık sık Türk-İslam değerlerine hakaret ederek gündeme gelen provokatör ajan Sevan Nişanyan son olarak en kutsal değerlerimizden biri olan ezanımıza, asla kabullenilmeyecek sözler sarf ederek, Türk halkının sabrını zorlamaya devam etmektedir. Geçtiğimiz dönemde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e alçakça sözlerle hakaret etme cüretinde bulunan bu hapishane kaçkını kişi provokasyonlarına devam ederek devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de hadsiz imalarda bulunmuştur.

Sit alanına kaçak bina inşa etmekten de suçlu bulunan Nişanyan adındaki provokatör, kaleme aldığı yazılarında da milletimizin milli değerlerini aşağılamaya devam etmiştir. Küreselcilerin en önemli casusu olan Osman Kavala’nın da yakın arkadaşı olan Nişanyan topluma terör çağrısından bulunarak, küçük beyni ile toplumsal düzeni baltalamaya çalışmıştır. Bizler Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) olarak Ezan-ı Muhammediye’yi ağzına alma cüretinde bulanan bu yazar bozuntusuna, devletimizin kıymetli savcılarının gereğini yapacağına inanıyoruz. Bununla beraber Nişanyan ve Kavala gibi açık ya da örtülü ajanlara engin hoş gürümüzün yanında, bir de Türk-İslam adaletinin keskinliğini hatırlatmak isteriz.