  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırı davasında karar açıklandı

Servetleri dudak uçuklatıyor! Dünyanın en değerli 17 oyun şirketi açıklandı...

Türkiye’den büyük atak! Ne doğal gaz ne de petrol!

Cengiz Holding flaş gelişmeyi 'geliyor' diyerek Türkiye'ye duyurdu: Davalar açılırsa süreç uzayacak ama...

Küfürbaz Lütfü Türkkan'dan yeni edepsizlik!

Türkiye bu madenin hazinesini buldu! Bursa, Kütahya, Balıkesir ve Eskişehir'den fışkırıyor... Onlarca ülke 'Bize satın' diye kapımızı çaldı

MİT, Mossad’ı böyle avladı

Böyle rezillik yok! İmamoğlu vaadini unutturmak için bakın ne yaptı

Kiralık dairesine müşteriyle gitti, uzun süredir kaçak kalan şahısla karşılaştı

Bankalardan emeklilere kötü haber! Gelen haberle tam anlamıyla yıkıldılar
Gündem Savaş Eğilmez'den ezana hakarete tepki! 'Nişanyan bir ajan'
Gündem

Savaş Eğilmez'den ezana hakarete tepki! 'Nişanyan bir ajan'

Yeniakit Publisher
2024-01-22 15:25:00 - 2024-01-22 15:57:38
Savaş Eğilmez'den ezana hakarete tepki! 'Nişanyan bir ajan'

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez'den ezana hakaret eden Sevan Nişanyan'a çok sert tepki geldi.

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Eğilmez, provokatör Nişanyan'ın Türk halkının sabrını zorladığını söyledi.

'Türk-İslam adaletinin keskinliğini hatırlatmak isteriz'

Nişanyan'ın bir ajan olduğunu ifade eden Eğilmez, şöyle konuştu:

Sık sık Türk-İslam değerlerine hakaret ederek gündeme gelen provokatör ajan Sevan Nişanyan son olarak en kutsal değerlerimizden biri olan ezanımıza, asla kabullenilmeyecek sözler sarf ederek, Türk halkının sabrını zorlamaya devam etmektedir. Geçtiğimiz dönemde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e alçakça sözlerle hakaret etme cüretinde bulunan bu hapishane kaçkını kişi provokasyonlarına devam ederek devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de hadsiz imalarda bulunmuştur.

Sit alanına kaçak bina inşa etmekten de suçlu bulunan Nişanyan adındaki provokatör, kaleme aldığı yazılarında da milletimizin milli değerlerini aşağılamaya devam etmiştir. Küreselcilerin en önemli casusu olan Osman Kavala’nın da yakın arkadaşı olan Nişanyan topluma terör çağrısından bulunarak, küçük beyni ile toplumsal düzeni baltalamaya çalışmıştır. Bizler Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) olarak Ezan-ı Muhammediye’yi ağzına alma cüretinde bulanan bu yazar bozuntusuna, devletimizin kıymetli savcılarının gereğini yapacağına inanıyoruz. Bununla beraber Nişanyan ve Kavala gibi açık ya da örtülü ajanlara engin hoş gürümüzün yanında, bir de Türk-İslam adaletinin keskinliğini hatırlatmak isteriz.

O kepaze gazeteciden büyük namussuzluk! Hayvan gibi böğürdü! Birileri bunun bir yerlerine el atmış
O kepaze gazeteciden büyük namussuzluk! Hayvan gibi böğürdü! Birileri bunun bir yerlerine el atmış

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O kepaze gazeteciden büyük namussuzluk! Hayvan gibi böğürdü! Birileri bunun bir yerlerine el atmış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23