  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Savaş çıkartacak adım! Suriye'de İran'ı vurdular
Dünya

Savaş çıkartacak adım! Suriye'de İran'ı vurdular

İsrail savaş uçakları, Suriye'de İran destekli silahlı grupları hedef aldı. Saldırıda 60 kişinin öldüğü belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 16:14:00 -
Savaş çıkartacak adım! Suriye'de İran'ı vurdular

İsrail savaş uçaklarının, gece geç saatlerde, Deyrizor kent merkezi ve kırsalına yönelik hava saldırılarında Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bazı askeri noktaları ve silah depolarını bombaladığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, kent merkezindeki "Baas Öncüleri Kampı", askeri güvenlik şubesi, Ummal semtindeki (İşçiler semti) bazı askeri noktalar, Deyrizor'un batı kırsalındaki Ayyaş bölgesi ile doğu kırsalındaki Mayadin ilçesi ve Irak sınırındaki Elbu Kemal ilçesinde Hazzam ve çöl bölgeleri hedef alındı.

İran destekli yabancı gruplara mensup 49 teröristin etkisiz hale getirildiği saldırıda, rejim ordusundan da 1'i albay olmak üzere 11 asker öldü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA da askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Deyrizor'a düzenlenen hava saldırısından İsrail'i sorumlu tutmuştu.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi, batısı ve doğusundaki bazı bölgeler, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti
Gündem

Savunma Sanayii'ndeki köstebek belli oldu! Evinden çıkan para şoke etti

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki ihaleleri sızdıran Yusuf Hakan Özbilgin'in evinden 5 milyon euro çıktı.
Dünya

"Gövde gösterisi" yaptı! İran tarihinin en büyük savaş gemisi tanıtıldı

İran tarihinin en büyük savaş gemisi bu sabah büyük bir törenle tanıtıldı. Geminin 6 helikopter, sürat botları ve deniz özel kuvvetlerini ta..
Sistem değişiyor! Artık onlara trafik cezası kesilemeyecek
Gündem

Sistem değişiyor! Artık onlara trafik cezası kesilemeyecek

Araç firmalarını yakından ilgilendiren yeni bir karar alındı. Yeni karara göre, plakalara gelen cezalar artık kişilere gelecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay