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Spor Savaş Chelsea'yi vurdu! Abramovich resmen satılığa çıkardı
Spor

Savaş Chelsea'yi vurdu! Abramovich resmen satılığa çıkardı

Rusya'nın Ukrayna'ya şiddetli saldırılarının ardından Rus milyarder Roman Abramovich, Chelsea'yi satma kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 22:26:00 -
Savaş Chelsea'yi vurdu! Abramovich resmen satılığa çıkardı

Rusya-Ukrayna savaşının ardından spor dünyasında dengeler değişmeye devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamayla yönetimi devrettiğini belirten Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, kulübü satma kararı aldığını duyurdu.

"Kulübü satma kararı aldım"

Rus milyarder yaptığı açıklamada, "Daha önce de söylediğim gibi her zaman kulübün yararına kararlar aldım. Bu nedenle mevcut durumda kulübün, taraftarların, çalışanların, sponsorların ve ortaklarının yararına olduğuna inandığım için kulübü satma kararı aldım" ifadelerini kullandı.

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