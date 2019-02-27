Savaş çanları çalıyor: Askerleri gözaltında tutuyoruz

Hindistan’ın Pakistan hava sahasını ihlâl eden iki savaş uçağının Pakistan Hava Kuvvetlerince düşürülmesinin ardından, iki ülke arasındaki tansiyon yükseldi. Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, konuyla ilgili olarak önemli değerlendirmelerde bulundu. 'Hindistanlı pilotlar şu an elimizde, gözaltında bulunuyor ve kendilerine uluslararası hukuka uygun şekilde muamele ediliyor' diyen Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Qazi, “Tansiyonun yükseltilmesi gibi bir niyetimiz yok, ama Hindistan tarafından gelebilecek herhangi bir agresif tavra karşı kendimizi koruma noktasında tam anlamıyla hazırız.” dedi.

Star'ın haberine göre, Hindistan’la büyük bir kriz yaşayan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin star.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.



Hindistan’ın oluşturduğu ve kısıtlı bir çıkar elde etmeyi amaçlayan bu sunî krizin tüm bölgenin barış ve istikrarının altını oyduğunu belirten Büyükelçi Qazi, “Tansiyonun yükseltilmesi gibi bir niyetimiz yok, ama Hindistan tarafından gelebilecek herhangi bir agresif tavra karşı kendimizi koruma noktasında tam anlamıyla hazırız.” diye konuştu.

"Hindistan'ın barışa bir şans vermesini istiyoruz"

Pakistan ile Hindistan arasındaki krizin “bir savaşa dönüşme ihtimaliyle” ilgili olarak Pakistan’ın Güney Asya’da barış ve istikrarın tarafında olduğunu söyleyen Qazi, “Bölgedeki hiç kimsenin çıkarına olmayacak bir tansiyon yükselişini arzulamıyoruz. Hindistan’ın barışa bir şans vermesini ve bunun için çaba göstermesini istiyoruz. Pakistan, olgun bir demokratik ulus olarak, Cemmu Keşmir gibi meselelerin çözümüne kendini adamıştır.” diye konuştu.

"Hindistan'ın iddiaları tamamen asılsız"

Hindistan’ın Pakistan’a yönelik hava saldırısında onlarca kişiyi öldürdüğünü iddia etmesiyle ilgili olarak “Hindistan’ın dün olağanüstü provokatif bir aksiyon aldığını” belirten Büyükelçi Qazi, “Hindistan Hava Kuvvetleri, kontrol hattını geçerek Pakistan hava sahasına girmeye çalıştı. Söz konusu uçak Pakistan Hava Kuvvetlerince engellenerek geri dönmeye zorlandı. Hindistan’a ait uçağın bombalarını gayrimeskûn bir bölgeye bırakması sonucunda Allah’a çok şükür herhangi bir can kaybı yaşanmadı.” dedi.



Hindistan tarafının “bu saldırının sözde terör kamplarına gerçekleştirildiğini iddia ettiğini” belirten Büyükelçi Qazi, “Yerel ve uluslararası medya, bölgede hiçbir şey olmadığını zaten gözler önüne serdi. Yani bu iddialar tamamen saçma ve safsatadan ibarettir.” ifadelerini kullandı.

"Pilotlar gözaltında"

Hindistan’ın Pakistan’a ait bir F-16 uçağını düşürdüğüyle ilgili haberlerin dolaşıma girmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Qazi, “Bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Bu sabah erken saatlerde Hindistan ordusuna ait savaş uçakları Pakistan hava sahasını bir kez daha ihlâl etti. Biz de harekete geçtik. Bu da Hindistan’a ait iki uçağın düşmesiyle sonuçlandı. Hindistanlı pilotlar şu an elimizde, gözaltında bulunuyor ve kendilerine uluslararası hukuka uygun şekilde muamele ediliyor.” diye konuştu.



