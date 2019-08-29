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Savaş; “Bizler zaferimizi kutlarken, birileri de yaşadıkları hezimetleriyle kahroluyorlar”

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:29
Savaş; “Bizler zaferimizi kutlarken, birileri de yaşadıkları hezimetleriyle kahroluyorlar”

AYDIN (İHA) – AK Parti Aydın Milletvekili ve Meclis KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Mustafa Savaş, mesajında; “Tarihin şanlı sayfalarına bir daha silinmemek üzere yazılan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ve elde edilen büyük zaferin 97. yıldönümünü milletçe büyük bir coşkuyla kutluyoruz.Vatan topraklarımızı işgale yeltenenleri hangi durum ve hangi koşul altında bulunursak bulunalım bir saniye bile tereddüt etmeden haddini bildirmiş ve dünya siyasi tarihine yazmış olmamızın da 97. yıldönümü.



Dünyanın en şefkatli ve en yufka yürekli insanları olan aziz Türk milletinin vatan topraklarını müdafa söz konusu olduğunda kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla, çok büyük inanç ve kararlılıkla korkusuzca ölümün üzerine yürüyebileceğini gösteriyor olmasının da yıldönümü. Bu nedenledir ki, bizler bu büyük mücadelelerin ardından elde ettiğimiz zaferlerimizi büyük bir coşkuyla kutlarken birileri de yaşadıkları büyük hezimetlerden dolayı içten içe kahroluyorlar. Nesiller geçse de niyetlerinden bir an olsun vazgeçmeyen bu kirli zihinler hasmane tutumlarını ortaya koymaktan kaçınmayıp, kimi zaman kanlı terör eylemleriyle, kimi zaman da darbe girişimleriyle ve ekonomik saldırılarla devletimizi ve milletimizi hedef almaya devam ediyorlar.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti kudretini yitirsin, Türk Milleti sahip olduğu değerlerden uzakl0 aşsın diye bütün değerlerimize karşı operasyon peşinde olan bu mihraklar, çağlar geçse de her zaman için başarısız olacaklardır.Zaman ve mekan gözetmeksizin her daim büyük bir mücadele içerisinde olduğumuz vatan ve bayrak savunması, bugün olduğu gibi yarın da aynı inanç ve kararlılıkla sürecektir. Bu düşünceyle, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 97. yıldönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 16:29
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