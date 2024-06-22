Savaş bitmez, İsrail Gazze’den çıkmaz

İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’a yönelik 40 gündür devam eden saldırılarını durdurması halinde Gazze’nin geleceğinin ne olacağına ilişkin senaryolar tartışılıyor. İsrailli uzmanlar, Başbakan Netanyahu’nun Refah’ta “kesin zafer” elde edileceğine dair açıklaması sebebiyle, İsrail ordusunun bölgeden yakın zamanda çekilmesi konusunda şüphelerini dile getiriyor. İsrail ordusu, 7 Mayıs sabahı Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurup katliamlarını ve saldırılarını sürdüren siyonistler üç gün önce bölgenin yüzde 70’ini ele geçirdiğini açıkladı.

Saldırılar bitmeyecek

Öte yandan; esir takası anlaşması için oluşturulan heyette yer alan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili de Yediot Ahronot gazetesine “Saldırılar, Refah’a saldırıdan sonra bitmeyecek. İsrail güçlü ve etkili askeri operasyonlarını sürdürecek. Ordunun hazırladığı daha fazla operasyon var, İsrail Gazze’de kalacak. Çatışmaların sona ermesi ve Gazze’den çekilmek ancak müzakerelerle ve anlaşmaya uyumu sağlayacak mekanizmaların kurulmasıyla mümkün olabilir” ifadesini kullandı.

Hamas yenilmedi

İsrail’in Kanal 12 televizyonu da askeri tahminlere göre, Refah’taki saldırıların birkaç hafta içinde biteceğini ancak savaşın ikinci aşamasından üçüncü aşamasına, yani şiddetli çatışmalardan hedefli hava saldırılarına geçileceği öngörüsünde bulundu.

İsrail’in “Walla” internet sitesinde yer alan habere göre, İsrailli yedek subay Hanan Shai, “Ordu, düşmanın zihinsel durumunu değerlendirmeye odaklanan bir konsept ışığında hareket ediyor” değerlendirmesini yaptı.

“Taktiksel ve operasyonel düzeyde elde edilen başarılara rağmen Hamas ne caydırıldı ne de yenilgiye uğratıldı, dolayısıyla teslim olmadı” ifadesini kullanan Shai, İsrail ordusunun savaşı ne kadar uzatsa da kazanamayacağı ve siyasi hedeflerine ulaşamayacağı öngörüsünde bulundu.

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Haaretz gazetesi yazarı İsrailli askeri analist Amos Harel de Netanyahu’nun belirli bir planı olmadığını ve savaşın yakında biteceği beklentisinin zor olduğunu ifade etti.