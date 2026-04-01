Savaş Avrupa'yı vurdu!

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu’daki çatışmaların enerji piyasalarında yarattığı sert dalgalanmanın etkilerini derinden hissediyor. AB Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jørgensen, kriz nedeniyle yalnızca 30 gün içinde Birliğin fosil yakıt ithalat faturasına 14 milyar euro eklendiğini açıkladı.

Brüksel’de düzenlenen ve AB üyesi ülkelerin enerji bakanlarının katıldığı video konferansın ardından konuşan Jørgensen, Orta Doğu’da süren çatışmaların enerji fiyatlarını hızla yukarı çektiğini belirtti. Buna göre, çatışmaların başlamasından bu yana Avrupa’da gaz fiyatları yaklaşık yüzde 70, petrol fiyatları ise yüzde 60 oranında arttı.

Jørgensen, şu aşamada doğrudan petrol ve gaz arzında büyük bir kesinti yaşanmadığını ancak özellikle dizel ve jet yakıtı gibi rafine ürünlerde ciddi daralmalar görüldüğünü ifade etti. Küresel gaz piyasalarındaki sıkışıklığın ise elektrik fiyatlarını yukarı çekerek hem sanayiye hem de hane halkına ek maliyetler yüklediğine dikkat çekti.

AB yetkilisi, krizin kısa vadeli olmadığını vurgulayarak, “İkinci aya girerken çok ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız. Yarın barış sağlansa bile etkiler sürecek. Çünkü bölgedeki enerji altyapısı büyük ölçüde tahrip edildi ve edilmeye devam ediyor.” dedi.

Birliğin geçmişte Rusya-Ukrayna Savaşı sürecinde gaz merkezli bir kriz yaşadığını hatırlatan Jørgensen, mevcut durumda sorunun petrol ürünleri ekseninde derinleştiğini belirtti. Özellikle dizel ve jet yakıtında tasarruf çağrısı yapan Jørgensen, bu alanlarda atılacak adımların kritik önem taşıdığını dile getirdi.

AB Komisyonu’nun, üye ülkelerde hem vatandaşları hem de işletmeleri korumayı amaçlayan yeni bir önlem paketi üzerinde çalıştığı bildirildi. Jørgensen, “Hazırlıklı olmak, sonradan pişman olmaktan daha iyidir” diyerek, alınacak tedbirlerin hedefe yönelik, geçici ve arz-talep dengesini koruyacak nitelikte olacağını ifade etti.