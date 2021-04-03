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Dünya Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda
Dünya

Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda

Rusya ile Ukrayna arasında 26 Mart'ta başlayan gerilim devam ediyor. Rusya gerçekleştirdiği tatbikatın ardından askerlerini geri çekmek yerine 28 tabur askeri Ukrayna sınırına gönderdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 08:18:00 - 2021-04-03 08:26:01
Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda

6 Mart’ta Donbass bölgesindeki Rusya destekli ayrılıkçıların Ukrayna ordusunu hedef alan saldırısının ardından, Moskova ile Kiev arasında yükselen gerilimin sıcak çatışmaya evrilmesinden endişe ediliyor. ABD ve Avrupa Birliği’nin krizde Ukrayna’yı destekleyen ve Rusya’yı hedef alan sert açıklamalarına Moskova’nın aynı tonda cevap verdi. Kiev’in, NATO’yu kendi hava sahasında ortak devriye görevi gerçekleştirmeye çağırması, Rus ordusunun Kırım’a başta zırhlı araçlar olmak üzere, binlerce asker ve teçhizat takviyesine devam etmesi, bölgede pamuk ipliğine bağlı hassas durumu göz önüne seriyor. Son olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Donbass’taki gerilimin artması halinde ABD’nin, Kiev’e destek sözü verdiğini açıklamasının ardından Kremlin’den gelen, “Gerekli görülen her önlemi alırız” tehdidi bölgede savaş rüzgarlarının esmesine neden oldu.

Kremlin'den ABD'ye sert mesaj

Ukrayna ile tırmanan gerilime ilişkin açıklamalar yapan Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi, ABD askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesi, Rusya sınırları yakınındaki gerilimin tırmanmasına yol açar. Elbette bu durum, Rus tarafını güvenliğini sağlamaya yönelik ek önlemler almak zorunda bırakır” diyerek hem Kiev yönetimine hem de ABD tarafına sert mesaj gönderdi.

Ayrılıkçılara destek

Rus yanlısı ayrılıkçılara destek veren Peskov, “Maalesef Donbass’ta temas hattındaki durum korku verici. Ukrayna ordusu, birkaç değil çok sayıda provokasyonda bulunuyor. Rusya’nın bir düşman gibi gösterilmesi, bizim için kabul edilemez ve yersiz bir davranıştır.” iddiasında bulundu.

Ukrayna yok olur

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da gerilime ilişkin ABD ve Batılı ülkeleri kışkırtıcılık yapmakla suçladı. “ABD başta olmak üzere Batı’nın kışkırtacağı siyasetçilerin, askerleri kışkırtmayacağını umuyorum.” diyen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Donbas’ta yeni bir savaş başlatmaya çalışanlar, Ukrayna’yı yok edecek. Bunu Putin kısa süre önce söyledi ve bu hala geçerlidir.” sözlerini hatırlattı. 

NATO’dan yardım talebi

Bölgede gerilimin sıcak çatışmanın eşiğine gelmesinin ardından Kiev, Ukrayna hava sahasının NATO tarafından korunmasını teklifini iletti. Ukrayna’dan iletilen teklifte, NATO’nun Rusya’nın agresif tutumuna karşı siyasi tepki gelmesinin önemli olduğu belirtildi. Rus birliklerinin Ukrayna sınırında yoğunlaştığı ve NATO’yla düzenlenecek ortak hava devriyelerinin bölgenin istikrarını sağlamak adına önemli olduğu kaydedildi.

28 tabur asker sınır

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ve Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Rusya 2014 yılında işgal ettiği Donbas Bölgesi’ndeki gerçekleştirdiği tatbikattan sonra 4 bin askerden oluşan 28 taburluk birliği Rusya’ya geri çekmek yerine Ukrayna sınırlarına gönderdiği ortaya çıkmıştı. Rusya’nın Kırım ve Ukrayna sınırına yaptığını askeri sevkiyata ilişkin sosyal medyada da birçok görüntü paylaşıldı.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile 40 dakika süren bir telefon konuşması gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Zelenskiy’e, Rusya’nın Donbas ve Kırım bölgelerinde devam eden saldırganlığına karşı, Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda “sarsılmaz desteğini” ilettiği belirtildi. Biden konuşmada Ukrayna için “stratejik ortaklık” vurgusu yaptı.

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