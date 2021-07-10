SAÜ’den Yunus Emre ve Türkçe Yılı Konferansı

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş katıldı.

Göğsümüzü kabartıyor

Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, etkinlikte Yunus Emre Enstitüsü’nün güzel işlere imza attığına dikkat çekti. Savaşan, “Çağırıldığımız ülkelerde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü’nün faaliyetleri göğsümüzü kabartıyor” dedi.

Çaba harcanıyor

Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu yılın ona ve Türk diline adanması öneminin altını çizen Savaşan, “Türkçe’nin dünya dili olarak yeniden ihya edilmesi güzel bir hedef. İnşallah bu çabalar karşılığını bulacaktır. TÜRKMER’in yaptığı çalışmalar sosyal alandaki birçok boşluğu dolduruyor. Üniversitemizin bünyesindeki araştırma merkezlerinin öğrencilere ulaşma ve akademik faaliyetlere ciddi katkılar sunduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Yunus Emre’nin Anadolu’da siyasi ve sosyal karışıklık yaşanan bir dönemde ortaya çıktığını hatırlatan Savaşan, “Mevlâna gibi bir fetret döneminde nefes almamızı sağlayan ve nefes alıp yeniden ayağa kalkmamızı sağlayan insanlardan birisidir Yunus Emre. Bu nedenle gençlere tanıtırken onları onlar yapan zemini de anlatmamız gerekiyor. Bu değerleri dünyaya tanıtmamız gerekiyor” diye konuştu.

Kurallara karşı

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş da önemli açıklamalar yaptı. Ateş, Yunus Emre’nin bugün çok yanlış tanındığına işaret etti. Prof. Dr. Ateş, “Yunus Emre sadece bir eylemci bir pasifist değil, dönemin tüm kurallarına karşı çıkıyor. Bize bugüne Yunus Emre’nin tabiri caizse çok uysal veya saf olduğuna dair bir anlayış var ama böyle değil. Bunun için çalışmalar yapıyoruz çeşitli yayınlar yapıyoruz” şeklinde konuştu.