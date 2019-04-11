SAÜ’de ‘Kimsessizlik’ başlıklı sergi açıldı
SAÜ’de ‘Kimsesizlik’ başlıklı resim sergisi açıldı.11 Nisan 2019 Perşembe 18:26
SAÜ’de ‘Kimsesizlik’ başlıklı resim sergisi açıldı.
Sakarya Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nden Sinan Meraklı’nın “Kimsessizlik” başlıklı kişisel resim sergisi STMF’de açıldı. Sinan Meraklı’nın yüksek lisans kapsamında ürettiği eserleri içeren sergiye öğretim elemanları, öğrencilerinin yanı sıra Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de katıldı. Sergi, 17 Nisan tarihine kadar görülebilir.
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