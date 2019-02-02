Saturnalia nedir? Saturnalia festivali nedir?
Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Şubat 2019 Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde, geçen Saturnalia festivali izleyiciler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Saturnalia nedir? Saturnalia festivali nedir?02 Şubat 2019 Cumartesi 22:48
Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Şubat 2019 Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde, geçen Saturnalia festivali izleyiciler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Saturnalia nedir? Saturnalia festivali nedir?
Saturnalia festivali nedir?
Saturnalia; Antik Roma'da, Aralık ayında bir hafta boyunca süren, tüm işlerin askıya alındığı, kölelere geçici özgürlük verilen festivaldir.
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