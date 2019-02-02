Saturnalia nedir? Saturnalia festivali nedir? Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Şubat 2019 Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde, geçen Saturnalia festivali izleyiciler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Saturnalia nedir? Saturnalia festivali nedir?

Kim Milyoner Olmak İster'in 2 Şubat 2019 Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümünde, geçen Saturnalia festivali izleyiciler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Saturnalia nedir? Saturnalia festivali nedir? Saturnalia festivali nedir? Saturnalia; Antik Roma'da, Aralık ayında bir hafta boyunca süren, tüm işlerin askıya alındığı, kölelere geçici özgürlük verilen festivaldir.

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