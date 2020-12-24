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Aktüel SATSO Başkanı Altuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

SATSO Başkanı Altuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:00:06 -
SATSO Başkanı Altuğ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Altuğ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" ve Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" fotoğraflarını oylayan Altuğ, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo' tutkunlarının yeni adresi: Suluada" karelerini seçti.

Altuğ, yaşam kategorisinde ise tercihini Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık", Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" ile İsa Terli'in "Büyük Çamlıca Camisi ve hilal" fotoğraflarından yana kullandı.

Fotoğrafların çok güzel olduğunu dile getiren Altuğ, AA çalışanları tebrik etti.

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