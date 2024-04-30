Starbucks önünde ironili eylem! Kırmadan, dökmeden katliama ortaklıklarını anlattılar
İstanbul Başakşehir'de, protesto edilerek tabelası indirilen ve açılışı ertelenen “Starbucks” şubesi önünde bir eylem yapıldı.
Bir grup genç, Starbucks'ın gerçek yüzünü ironi yaparak anlatmaya çalıştı.
Kırmadan, dökmeden sona erdirilen eylem beğeni topladı.
Gazzeli masumlara duyarlı vatandaşlar Starbucks'ı boykot ederken, bazı çevreler şiddet içerikli eylemleriyle tepki toplamıştı.
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Gazete Duvar'dan boykotun sürdüğü Starbucks'a reklam desteği! Yazıklar olsun...
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