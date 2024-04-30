  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya Starbucks önünde ironili eylem! Kırmadan, dökmeden katliama ortaklıklarını anlattılar
Sosyal Medya

Starbucks önünde ironili eylem! Kırmadan, dökmeden katliama ortaklıklarını anlattılar

Yeniakit Publisher
2024-04-30 23:09:00 - 2024-04-30 23:37:29

İstanbul Başakşehir'de, protesto edilerek tabelası indirilen ve açılışı ertelenen “Starbucks” şubesi önünde bir eylem yapıldı.

Bir grup genç, Starbucks'ın gerçek yüzünü ironi yaparak anlatmaya çalıştı.

Kırmadan, dökmeden sona erdirilen eylem beğeni topladı.

Gazzeli masumlara duyarlı vatandaşlar Starbucks'ı boykot ederken, bazı çevreler şiddet içerikli eylemleriyle tepki toplamıştı.

Gazete Duvar'dan boykotun sürdüğü Starbucks'a reklam desteği! Yazıklar olsun...
Gazete Duvar'dan boykotun sürdüğü Starbucks'a reklam desteği! Yazıklar olsun...

Medya

Gazete Duvar'dan boykotun sürdüğü Starbucks'a reklam desteği! Yazıklar olsun...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boykot Starbucks'ın belini kırdı!
Boykot Starbucks'ın belini kırdı!

Gündem

Boykot Starbucks'ın belini kırdı!

Starbucks şubesine saldırı! Pompalı tüfek ile bir kişi yaralandı
Starbucks şubesine saldırı! Pompalı tüfek ile bir kişi yaralandı

Yerel

Starbucks şubesine saldırı! Pompalı tüfek ile bir kişi yaralandı

Starbucks'ın yeni şube açılışına katılan isim herkesi şok etti
Starbucks'ın yeni şube açılışına katılan isim herkesi şok etti

Gündem

Starbucks'ın yeni şube açılışına katılan isim herkesi şok etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23