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Satrançta madalya sayısı artıyor

- Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay:"Altyapıda çok iyiyiz. Bu yıl şu ana kadar aldığımız madalya sayısı 40'ı geçti. Her geçen yıl madalya sayımız ciddi anlamda artıyor"- "Birçok başarıya imza atan sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye de devam ediyoruz. Uluslararası turnuvalardan madalya ve kupalarla dönüyoruz. Hatta en son Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'ndan 8 madalyayla döndük"

19 Temmuz 2019 Cuma 11:51
Satrançta madalya sayısı artıyor


KONYA (AA) - ENGİN ÖZEKİNCİ - Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Altyapıda çok iyiyiz. Bu yıl şu ana kadar aldığımız madalya sayısı 40'ı geçti. Her geçen yıl madalya sayımız ciddi anlamda artıyor." dedi.

Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranç oynamanın yaşı ve engeli olmadığını söyledi.

Son yıllarda gençlerin satranca daha çok ilgi gösterdiğini dile getiren Tulay, "Federasyon olarak daha çok gence önem verecek ve onları büyükusta olarak hazırlayacak turnuvalar yapmaya önem gösteriyoruz. Bu yıl ev sahipliği yaptığımız iki uluslararası (Avrupa Kadınlar Satranç Şampiyonası ve Dünya Okullar Satranç Şampiyonası) turnuva gerçekten çok ses getirdi. Çok sayıda sporcumuz, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen sporcularla oynama imkanı elde etti. Şu an Avrupa Genç Takımlar Şampiyonası'nda dört takımımız oynuyor." diye konuştu.


- "Uluslararası turnuvalardan madalya ve kupalarla dönüyoruz"


Düzenledikleri satranç turnuvalarına belediyelerin ciddi anlamda destek verdiğini aktaran Tulay, şunları kaydetti:

"Türkiye'de satrancın yayılmasıyla özellikle gençlerin satranca olan ilgisi her geçen gün artıyor. 7-18 yaş arası sporcularımızın yarıştığı Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na daha önceki dönemlerde ortalama 50 ilden bin 500 civarında katılım olurken, son 3 yıldır bu şampiyonaya 81 ilden ve ilçelerden 2 bin 600 civarında sporcu katılıyor. Bu durum gençlerimizin, ailelerin ve okul yöneticilerinin satranç sporuna ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Altyapıda çok iyiyiz. Bu yıl şu ana kadar aldığımız madalya sayısı 40'ı geçti. Her geçen yıl madalya sayımız ciddi anlamda artıyor. Birçok başarıya imza atan sporcular yetiştirdik ve yetiştirmeye de devam ediyoruz. Uluslararası turnuvalardan madalya ve kupalarla dönüyoruz. Hatta en son Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'ndan 8 madalyayla döndük."


- "Dünyada sporcu sayısı bakımından çok iyi sıralardayız"


Tulay, satrancın geldiği son noktadan memnun olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Satranç Federasyonunun gerek sporcu sayısı gerek genç ustalarının sayısı gerekse düzenlediği turnuvalara katılan kulüplerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu durumdan son derece memnunuz. Dünyada sporcu sayısı bakımından çok iyi sıralardayız. 2012 yılında yaklaşık 200 bin sporcumuz varken bugün bu sayı yaklaşık 1 milyona ulaştı. Yine 2012 yılında 65 civarında kulübümüz varken bu yıl sadece liglerde oynayan kulüp sayımız 129'a ulaşmış durumda. Tabii bu sayı da Türkiye'de satrancın nerelere geldiğini çok güzel özetliyor."

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:51
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  3. Satranç
  4. Türkiye Satranç Federasyonu

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