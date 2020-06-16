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Spor

Satrançta çevrim içi antrenör eğitim seminerinin üçüncüsü yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:30:42 -
Satrançta çevrim içi antrenör eğitim seminerinin üçüncüsü yapıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), 1. ve 2. Kademe Antrenör Gelişim Semineri'nin üçüncüsünü çevrim içi düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen antrenör gelişim seminerinin, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiği ifade edildi.

TSF Ankara İl Temsilcisi Nilüfer Çınar Çorlulu tarafından "Taşların kötü durumu ve taktik öğeler" konusuyla başlayan seminerin, TSF Eğitim Kurulu Başkanı Olgun Kulaç'ın "Satranç kuralları ve piyon oyun sonları" konu başlığında verdiği eğitimle sona erdiği belirtildi.


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