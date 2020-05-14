Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: "Engelli bireylere destek olunmalı"

ANKARA (AA) - SİNEM ER - Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Hepimiz bir engelli adayıyız. Empati kurmanın farkındalığıyla, engelli bireylere destek olmalıyız." dedi.

Tulay, Engelliler Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her koşulda, engelli bireylerin yaşama tutunmaları çok daha zor. Güçlü durmak, mücadele etmek zorundalar. Bizlerin desteğine ihtiyaçları var. Engelsiz bir yaşam hayal değil. Hiçbirimiz birbirimizden ayrı ve farklı değiliz." ifadelerini kullandı.

Satrancın engel kabul etmeyen özel bir spor branşı olduğunu vurgulayan Tulay, "Başkanlığa geldiğim 2012 yılından beri tek bir şeyi hedefliyorum; Türkiye, bir satranç ülkesi haline gelmeli ve satranç sporunun ışığı güzel ülkemin pırıl pırıl evlatlarının tamamına ulaşmalı. Satranç bizi birleştiren bir spor dalı. Her turnuva ve şampiyonamız bayram havasında geçiyor." diye konuştu.

Federasyon olarak engelli bireyler için bugüne kadar güzel projeler ve turnuvalar düzenlediklerini belirten Tulay, "Milli Eğitim Bakanlığının iş birliği ve Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğunda 'Gören eller' projesiyle Türkiye’deki tüm görme engelli okullarında satranç sınıfları açmak için harekete geçtik. Görme engelli çocuklarımızın da dünyası satranç ile aydınlansın diye çalıştık. Bu düşünceyle, Türkiye’de görme engelli okullarının hepsini satranç sınıfları ile donattık." değerlendirmesinde bulundu.

Engelleri kaldırmak amacı ve "Satrançta engel yok" anlayışıyla hareket edildiğini aktaran Tulay, şunları kaydetti:

"Satranç eğitimini geliştirme' projesi ve 'Evde satranç var' kampanyası kapsamında hazırladığımız satranç eğitimi sesli kitabı sayesinde, salgından dolayı evde kalınan süreçte görme engelli bireylerimiz satranca kolayca ulaşabildi. Ayrıca, Engelliler Haftası'na denk gelecek şekilde planladığımız dostluk maçında, Türk ve Vietnamlı engelli sporcularından oluşan takımlarla online olarak bir araya geldik. Görme engelliler eğitim metodolojisi ve antrenörler için rehber kitabı, Türkçe'den Rusça, İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, Arapça olmak üzere 6 dile çevrilmişti, şimdi de Vietnamca diline çevrilecek. Özel bir organizasyona daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz."





- "Tüm dünyaya örnek olacak engelli satranç sporcularımız var"





Engelli sporcuların gösterdiği azmin herkese örnek olması gerektiğini dile getiren Tulay, "Geçtiğimiz aylarda, Dünya Satranç Federasyonu tarafından 24 ülkeden görme, işitme ve bedensel engelli sporcuların katılımıyla ilk defa düzenlenen Engelliler Konfederasyon Kupası'na ev sahipliği yaptık. Sporun birleştirici gücünü yansıtan kupada fiziksel engelliler kategorisinde Handenur Şahin birinci, görme engellilerde ise Özlem Erten üçüncü oldu. Tüm dünyaya örnek olacak engelli satranç sporcularımız var. Onların başarısı, hepimizin başarısı. Hepimiz aynı spora gönül verdik, birlikte çalışıyoruz, birlikte gururlanıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Her türlü zorluğa rağmen yaşamı renklendirerek topluma katkı sağlayan çalışmalara devam edeceklerini vurgulayan Tulay, şöyle konuştu:

"Satrancı çocuk ve gençlerimizin yaşamlarının merkezine taşımak için üretmeye devam ediyoruz. Spor, her birimize iyi gelen, bizi geleceğe dair umutlandıran, hayatımıza yapacağımız bir iyilik. Sporun her branşını destekliyor ve özellikle gençlerimizin sporla iç içe bir yaşantı sürmesini istiyorum. Engellerimizi hep birlikte aşacağız. Bu mücadelenin en güzel hali. Onlar bütün sahip olduğu güzelliklerle bizimle birlikteler. Onların sevgisine ve güçlerine ihtiyacımız var. İyi ki bizimleler."



